Matthäus schreibt CL-Ränge für den BVB noch nicht ab

IMAGO/Zoonar.com/Joachim Hahne

Lothar Matthäus äußerte sich zum BVB

Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga zuletzt einen furiosen 6:0-Kantersieg gegen den 1. FC Union Berlin eingefahren, rangiert in der Tabelle aber noch immer in der unteren Hälfte auf Platz zehn. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus will den BVB im Rennen um die Champions-League-Plätze aber dennoch nicht vorzeitig abschreiben.

Die ersten drei Ränge scheinen für Borussia Dortmund bereits außer Reichweite zu sein. Der FC Bayern und Bayer Leverkusen sind bereits um 26 und 18 Punkte enteilt, spielen darüber hinaus viel zu konstant, um von den Westfalen noch eingeholt werden zu können. Auch Eintracht Frankfurt als Tabellendritter weist bereits zehn Punkte Vorsprung auf.

Platz vier, den aktuell der SC Freiburg einnimmt und welcher den letzten Champions-League-Rang in diesem Jahr bedeutet, scheint für den BVB aber noch erreichbar zu sein. Freiburg hat sieben Punkte mehr auf der Habenseite als die Schwarz-Gelben, elf Spieltage vor Saisonende.

"Natürlich muss sich der BVB die Champions League als Ziel setzen", schrieb Ex-Weltmeister Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne, stellte allerdings auch direkt klar: "Aber nach den letzten Wochen sollte man den Ball flach halten und seine Aufgaben erledigen. Wenn die Konkurrenten Punkte liegen lassen, muss Dortmund da sein."

Matthäus: BVB muss "einen Schritt nach dem anderen machen"

Allzu großer Druck dürfte auf die Mannschaft von Cheftrainer Niko Kovac auch nicht intern aufgebaut werden, nachdem die Dortmunder bereits neun Spiele in der laufenden Bundesliga-Spielzeit verloren haben.

"Man sollte nicht zu weit nach vorne schauen, sondern einen Schritt nach dem anderen machen. Der nächste Schritt muss ein einstelliger Tabellenplatz sein, danach kann der BVB die Ränge für die Conference- und Europa League angreifen", so Lothar Matthäus, der die Königsklasse selbst in seiner langen Profi-Laufbahn nie gewinnen konnte.