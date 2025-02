Hintergründe zur Musiala-Verlängerung bei Bayern aufgedeckt

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Jamal Musiala verlängerte seinen Vertrag beim FC Bayern zuletzt bis 2030

Vor knapp zwei Wochen gab der FC Bayern die Vertragsverlängerung mit Jamal Musiala bekannt. Beim Rekordmeister unterschrieb der deutsche Nationalspieler bis 2030, steigt damit in die Riege der Spitzenverdiener um Harry Kane auf. Anderswo hätte der Offensivakteur offenbar noch mehr Kohle bekommen können.

Am Valentinstag beschenkte der FC Bayern seine Fans mit der Verkündung der Vertragsverlängerung von Jamal Musiala. Mehr als 20 Millionen Euro plus X, also Bonuszahlungen, soll der DFB-Star künftig verdienen, nachdem er dir Unterschrift unter sein neues Arbeitspapier setzte, das ihn bis 20230 an den deutschen Rekordmeister bindet.

Damit gehört der offensive Mittelfeldspieler zu den absoluten Spitzenverdienern bei den Münchnern. Laut Christopher Michel von "fussball.news" hätte der 21-Jährige fernab der bayrischen Landeshauptstadt sogar noch mehr abkassieren können. Demnach gingen bei dem Rechtsfuß mehrere Top-Angebote ein. Diese habe Musiala aber umgehend abgeblockt.

FC Bayern: Jamal Musiala blockte Anfragen ab

Stattdessen habe sich der gebürtige Stuttgarter bereits frühzeitig intern zum FC Bayern bekannt und interessierten Vereinen klargemacht, dass er unbedingt an der Säbener Straße verlängern wollte.

Verhandlungen mit Top-Klubs aus dem Ausland habe der Youngsters stets abgelehnt, aufgenommen hätte er diese nur, wenn die Verhandlungen mit dem Bundesliga-Spitzenreiter gescheitert wären. In der Vergangenheit wurden insbesondere Vereinen aus der englischen Premier League Interesse am 38-fachen Nationalspieler nachgesagt.

Doch bereits früh in den Gesprächen mit den FCB-Bossen hatte sich abgezeichnet, dass diese zum Erfolg führen könnten. Ein Wechsel hatte sich somit erledigt.

Einig war man sich laut Max Eberl bereits im vergangenen Jahr. "Tatsache war, dass wir mit Jamal schon direkt nach Weihnachten fast durch waren und dass wir im Januar schon die Zusage hatten. Und dann ging es noch darum, die ganzen Verträge zu formulieren und zu schreibe", sagte der Sportvorstand bei "Sky".