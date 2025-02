Kompany zieht Vergleiche zu seiner ManCity-Zeit

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Vincent Kompany ist Cheftrainer beim FC Bayern

Seit dem Sommer des letzten Jahres ist Vincent Kompany als Cheftrainer beim FC Bayern tätig. Seine große Zeit als aktiver Spieler hatte er zwischen 2008 und 2019, als er für Manchester City auflief und das Team jahrelang als Kapitän auf das Feld führte. Nun hat sich der Belgier zu Parallelen zwischen seiner damaligen und seiner aktuellen Mannschaft geäußert.

"Ich denke, ich kann mich mit den Spielern hier genauso identifizieren. Es gibt keinen großen Unterschied zur Kabine bei City und das ist definitiv ein Vorteil", erklärte Vincent Kompany in einem FIFA-Interview im Rahmen der bevorstehenden Klub-Weltmeisterschaft, dass ihm vor allem eine gute Atmosphäre innerhalb des Teams besonders wichtig ist.

Als Abwehrchef von Manchester City feierte Kompany in den 2010er-Jahren riesige Erfolge. So wurde er gleich viermal englischer Meister, holte außerdem zweimal den FA-Cup und viermal den Ligapokal.

Laut eigener Aussage ist ein großer Vorteil seiner jetzigen Tätigkeit beim FC Bayern, dass er genau weiß, welche Gedanken, Sorgen und Pläne die Spieler seines Kaders bei den Münchnern umtreibt.

FC Bayern und BVB bei Klub-WM in den USA dabei

"Ich verstehe, was meine Spieler motiviert, was ihre Ambitionen sind und was ihre einfachen Sorgen sind. Ich habe auch das Glück, eine sehr gute Gruppe zu haben, die gerne Zeit miteinander verbringt. Ich weiß, wie wichtig es ist, diese Dynamik zu bewahren", betonte der 38-Jährige.

Der FC Bayern wird im Juni in die erstmal in dieser Dimension ausgetragenen Klub-Weltmeisterschaft starten. In der Gruppenphase bekommt es der deutsche Rekordmeister mit Auckland City aus Neuseeland (15. Juni), Boca Juniors aus Argentinien (21. Juni) sowie Benfica aus Portugal (24. Juni) zu tun.

Das Turnier findet insgesamt vom 14. Juni bis 13. Juli 2025 statt und wird in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgetragen. Zweiter deutscher Teilnehmer ist Borussia Dortmund.