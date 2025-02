Wirtz zum FC Bayern? Das sagt Kane

IMAGO/Jerry Andre

Spielen Florian Wirtz und Harry Kane eines Tages zusammen beim FC Bayern?

Die Gerüchteküche um Florian Wirtz von Bayer Leverkusen brodelt wie immer heftig. Nun hat sich Harry Kane, Stürmer des FC Bayern, zu einem möglichen Wechsel des deutschen Nationalspielers nach München geäußert.

"Ich kann nicht wirklich über gegnerische Spieler sprechen, aber ja, er ist definitiv ein großartiger Spieler", schwärmte Harry Kane nach dem 4:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Florian Wirtz sei "ein fantastischer Spieler". "Ich habe ihn eigentlich erst in den letzten 18 Monaten richtig wahrgenommen, aber er hat offensichtlich viel Qualität", adelte Kane weiter.

Konkret zu den Berichten über einen Wirtz-Wechsel zum FC Bayern angesprochen, wollte sich der Goalgetter nicht wirklich äußern.

"Ich weiß, dass es hier viele Gerüchte um ihn gibt", merkte Kane an und betonte: "Aber aus meiner Sicht konzentriere ich mich auf den Kader, den wir haben. Die Jungs, die heute eingewechselt wurden, haben einen Unterschied gemacht, und jeder kämpft um seinen Platz."

Hoeneß heizt Wirtz-Gerüchte an

Zuletzt hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß die Gerüchte um einen Wirtz-Wechsel zum FC Bayern gleich mehrfach befeuert. "Ich würde Florian Wirtz gerne zu uns holen, wenn es die Möglichkeit gäbe", erklärte er zuletzt im "kicker". "Aber das sagt der Fußballfan Uli Hoeneß, nicht der Bayern-Mann", schob der 73-Jährige direkt hinterher.

Nach dem Sieg gegen Frankfurt wurde Sportvorstand Max Eberl mit den Aussagen von Hoeneß konfrontiert. "Ich glaube, unser Ehrenpräsident hat seine Aussagen und die haben auch alle seine Berechtigung", sagte er bei "DAZN".

In dem Zusammenhang verwies Eberl wie auch Kane auf den aktuellen Kader des FC Bayern. "Dass wir herausragende Spieler in unserem Kader haben, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Jetzt wollen wir diese Fußballfeste erleben in der Champions League und dann wird man schauen, was darüber hinaus passiert. Wir haben unseren Kader, worüber wir extrem glücklich sind", stellte der Sportvorstand klar.