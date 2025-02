Neue Spekulationen um Torwart-Tausch beim FC Schalke 04

IMAGO/RHR-FOTO

Loris Karius könnte sein Debüt für den FC Schalke 04 winken

Beim FC Schalke 04 geht nach der schwachen Leistung bei der 0:2-Niederlage gegen den SV Darmstadt 98 wieder die Abstiegsangst um. Intern sucht man am Berger Feld intensiv nach Lösungen, wie man sich schnellstmöglich aus dem Abstiegssumpf der 2. Bundesliga befreien kann. Ein Ansatz soll sein, die Torwart-Situation erneut zu überdenken.

Die Diskussion um den Platz im Gehäuse des FC Schalke 04 entwickelte sich seit Sommer zum Dauerthema. Bereits zweimal gewann Justin Heekeren den Zweikampf um die Rolle als Nummer eins gegen Ron-Thorben Hoffman, der mittlerweile an Eintracht Braunschweig ausgeliehen ist. Mit Loris Karius kam ein prominenter Schlussmann ans Berger Feld.

Seitdem brennt die Schalker T-Frage, zumindest in den Medien, wieder auf. Die S04-Führungsriege und Cheftrainer Kees van Wonderen hatte stets betont, am Status von Heekeren als Nummer eins nicht rütteln zu wollen. Laut "WAZ" denkt man in Gelsenkirchen aber nun doch darüber nach, den 24-Jährigen zu Gunsten von Karius auf die Bank zu verbannen.

FC Schalke 04: Winkt Loris Karius sein Debüt gegen Münster?

Intern sei nach der 0:2-Niederlage beim SV Darmstadt 98 die Suche nach Stellschrauben intensiviert worden, an denen man drehen kann, um dem Abstiegskampf zu entkommen. Eine der Überlegungen der Bosse und van Wonderen sei, Karius eine Chance zwischen den Pfosten zu geben. Möglicherweise schon am Freitag im Kellerduell gegen Preußen Münster.

Der Vorwurf an Heekeren, der längst auch bei vielen Fans der Knappen nicht mehr unumstritten ist: er hält nur das, was er halten muss. Glanzparaden sieht man vom ehemaligen Oberhausener nur ganz selten. Zudem sah er bei beiden Gegentreffern am Sonntag gegen die Hessen nicht allzu gut aus.

Beim Treffer zum 0:1 positionierte sich Heekeren falsch, ließ die lange Ecke zu weit offen. Beim zweiten Gegentor stürmte der Schlussmann etwas übermotiviert auf Isac Lidberg zu, der den Ball so gefühlvoll aus einem schwierigen Winkel ins Netz heben konnte. Keine Mega-Böcke von Heekeren. Seinen Stammplatz könnten sie ihn laut "WAZ" aber wohl dennoch kosten.