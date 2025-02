Rose in Leipzig angezählt? RB-Star mit klarer Aussage

IMAGO/Michael Taeger

Ridle Baku (r.) kam in der Winterpause aus Wolfsburg nach Leipzig

RB Leipzig befindet sich derzeit wieder einmal auf sportlicher Talfahrt. Die Roten Bullen haben in der Bundesliga nur eines der vergangenen sieben Partien gewonnen, sind in der Tabelle auf den sechsten Platz abgestürzt. Rund um den Cottaweg wird in Leipzig längst wieder die Trainerdiskussion geführt - nicht allerdings in der Mannschaft selbst.

Das zumindest betonte Winter-Neuzugang Ridle Baku, der seit seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg zu den Sachsen bereits acht Pflichtspiele für RB Leipzig bestritten hat.

Der Rechtsverteidiger stellte im "Sky"-Interview klar, dass er von der Zusammenarbeit mit Marco Rose als RB-Cheftrainer weiterhin voll überzeugt sei: "Ich kenne ihn ja schon ein bisschen länger, jetzt arbeiten wir zusammen. Die Mannschaft ist intakt, die Debatte steht überhaupt nicht an. Die Mannschaft steht hinter dem ganzen Trainerteam. Wir wollen auf dem Platz das Beste geben."

Diesem eigenen Anspruch wurden die Roten Bullen im laufenden Kalender nur viel zu selten gerecht. Die Leipziger spielen viel zu häufig nur Unentschieden, lassen auch gegen vermeintlich kleine Teams aus der Bundesliga die Punkte liegen. So konnte die Mannschaft von Marco Rose zuletzt weder gegen den VfL Bochum (3:3), noch gegen Union Berlin (0:0) oder den 1. FC Heidenheim (2:2) gewinnen.

Leipzig-Star: "Selbstvertrauen kommt nur über Siege"

Ergebnisse, die für die hohen Ansprüche der Leipziger schlichtweg viel zu wenig sind. "Ich bin hierher gekommen, um zu gewinnen, unabhängig vom Trainer. Das ist ein Eigenanspruch, den jeder Spieler hier bei RB Leipzig hat", meinte auch Ridle Baku, der in der Winter-Transferphase einen Zweieinhalbjahresvertrag beim zweimaligen DFB-Pokalsieger unterschrieben hatte.

"Wir sind in Deutschland einer der besten Klub, dessen ist sich auch jeder bei uns bewusst, wenn er das Trikot trägt. Das Selbstvertrauen kommt dann nur über Siege", betonte Baku, dass in den kommenden Wochen gegen Wolfsburg im DFB-Pokal sowie in der Bundesliga gegen Mainz, Freiburg und den BVB unbedingt gepunktet werden muss.