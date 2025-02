Medien: Neuer Favorit im Poker um BVB-Star Gittens

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Jamie Gittens könnte den BVB im Sommer

Sollte Borussia Dortmund die Qualifikation für die Champions League verpassen, ist man am Westfalenstadion wohl auf Transfererlöse angewiesen. Am wahrscheinlichsten ist ein Verkauf von Jamie Gittens, der dem BVB bis zu 100 Millionen Euro einbringen könnte. Nun deutet sich an, dass ein Klub aus der Premier League das Rennen um den Flügelflitzer machen könnte, an dem auch der FC Bayern dran sein soll.

Beim BVB hat Jamie Gittens in dieser Spielzeit bereits für mächtig Furore gesorgt. In einer ansonsten eher glanzlosen Offensive, sorgte der Flügelflitzer aus England regelmäßig für Gefahr. Mit seinen Tempodribblings knackte der Linksaußen bereits die eine oder andere Abwehr in Bundesliga und Champions League. Im Sommer könnte der Youngster den nächsten Schritt machen.

An Interesse mangelt es jedenfalls nicht. Aus Deutschland soll sich der FC Bayern mit einer Verpflichtung des Flügelflitzers befassen, der Borussia Dortmund mindestens 80 Millionen Euro Ablöse einbringen soll. Am Westfalenstadion erhofft man sich jedoch einen Transfererlös von rund 100 Euro, was Gittens wohl zu teuer für die Münchner macht.

BVB: FC Arsenal im Gittens-Poker mit guten Karten

Zumal der 20-Jährige womöglich bereits nach der laufenden Saison verkauft werden muss. Sollten die Schwarz-Gelben nicht die Qualifikation für die Champions League packen, muss wohl mindestens ein Star zu Geld gemacht werden. Laut "Bild" ist es am wahrscheinlichsten, dass der BVB dann den englischen U21-Auswahlspieler veräußert.

Besonders begehrt ist Gittens derweil in der Premier League. Das halbe englische Oberhaus soll den Offensivakteur im Auge haben, der beim BVB noch bis 2028 unter Vertrag steht. Zuletzt wurde insbesondere Manchester United, Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea Interesse am Dortmunder Mega-Talent nachgesagt.

Laut "TBRFootball" zeichnet sich allerdings ab, dass der FC Arsenal im Werben um die Dienste des Rechtsfußes die Nase vorne haben könnte. Die Gunners wollen im Sommer ihre Offensive aufrüsten. Ein Stürmer und Flügelspieler stehen ganz oben bei den Nordlondonern auf der Liste, heißt es. Auch vor hohen Ablösen schrecke man nicht zurück.

Eine Rückkehr auf die Insel soll Gittens sich gut vorstellen können. Ein Wechsel zum FC Arsenal sei durchaus "reizvoll" für ihn, heißt es.