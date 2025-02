Leistner-Rätsel bei Hertha BSC gelöst

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Toni Leistner fehlte am Montag beim Hertha-Training

Toni Leistner fehlte am Montagnachmittag bei der Trainingseinheit bei Hertha BSC. Sorgen, dass der Routinier krank oder verletzt sein könnte, brauchen sich die Berliner Anhänger aber wohl keine machen. Wie aus einem jüngsten Zeitungsbericht hervorgeht, hatte das Fehlen des Hertha-Kapitäns nämlich ganz andere Gründe.

Zunächst wurde von Hertha BSC bestätigt, dass es sich um privat Gründe handelte, warum Toni Leistner bei der Übungseinheit zum Wochenstart gefehlt habe. Eine Verletzung oder Erkrankung bei dem 34-Jährigen läge demzufolge nicht vor.

Die "Bild" berichtete nun darüber, dass die Abwesenheit des Hertha-Kapitäns am Montag ganz andere, nämlich viel erfreulichere Gründe gehabt hat: Laut der Zeitung sind Toni Leistner und seine Ehefrau Josefine am Montag nämlich zum dritten Mal Eltern geworden.

Der Abwehrchef des Hauptstadtklubs sei demnach zum dritten Mal Vater einer Tochter geworden, hieß es weiter. Offiziell bestätigt hat der Hertha-Star selbst die frohe Baby-Nachricht am Montag zunächst noch nicht.

Schon am Dienstag soll Leister aber wieder in das Mannschaftstraining der Alten Dame zurückkehren.

Hertha BSC am Sonntag in Elversberg zu Gast

In sportlicher Hinsicht lief es für den Innenverteidiger in den vergangenen Wochen nur noch suboptimal bei Hertha BSC. Dreimal in Folge stand Leistner nämlich nicht mehr in der Startelf der Berliner, am vergangenen Freitag beim 0:0 gegen den 1. FC Nürnberg wurde er immerhin Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Der gebürtige Dresdner spielt derzeit seine zweite Saison für den Berliner Traditionsverein und lief bis dato insgesamt in 47 Pflichtspielen für Hertha BSC in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal auf.

Der Klub war zuletzt auf Platz 14 der Tabelle in der zweiten Liga abgestürzt, am kommenden Wochenende geht es mit dem Auswärtsspiel bei der SV Elversberg für die Berliner weiter.