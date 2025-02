Neururer lässt aufhorchen: "HSV in ganz, ganz großer Gefahr"

FrankxOppitz

Peter Neururer traut dem HSV den Aufstieg zu

Seit dem Bundesliga-Abstieg 2018 ist der Hamburger SV in jeder Saison bislang mehr oder weniger knapp daran gescheitert, aus der 2. Liga ins Oberhaus zurückzukehren. Laut Peter Neururer können sich die HSV-Fans jetzt aber Hoffnung machen, dass diese schwarze Serie endlich endet.

"Der HSV ist in ganz, ganz großer Gefahr erstmalig seit sieben Jahren den Aufstieg zu schaffen. Die Gefahr ist wirklich sehr, sehr groß", schrieb der 69-Jährige mit einem Augenzwinkern in seiner Kolumne für das Portal "wettfreunde.net".

Unter dem neuen Chefcoach Merlin Polzin scheine der HSV "stabil zu sein", ergänzte Peter Neururer, und verwies auf die Ungeschlagen-Serie des erst 34 Jahre alten Trainers.

Spiele, "die nicht unbedingt so überragend gut gestartet werden", habe der HSV zudem zuletzt "zumindest nicht verloren", lobte Neururer.

Sehr überzeugend fand der Kult-Trainer den deutlichen 3:0-Erfolg am Wochenende gegen Mit-Aufstiegsaspirant 1. FC Kaiserslautern. "Wenn ich den Kracher gegen eine weitere Spitzenmannschaft so klar dominiere und so klar gewinne, dann bin ich der Topfavorit, ohne Frage", so Neururer.

Neben dem HSV traut er auch seinem Ex-Klub 1. FC Köln die Bundesliga-Rückkehr zu, obwohl die Domstädter im Derby gegen Fortuna Düsseldorf zuletzt nicht über ein 1:1 hinauskamen.

HSV, 1. FC Köln und wer noch? Das ist Neururer Aufstiegs-Prognose

Der SC Paderborn habe beim 1:1 bei Tabellennachbar Hannover 96 "großartig gespielt", konstatierte Neururer, zeige derzeit eine "stabile Leistung" und sei "ganz oben mit dabei".

Einen "Cut" im engen Rennen um die Bundesliga machte Neururer nach dem Neunten 1. FC Nürnberg, der sich mit vier Punkten Rückstand auf Rang drei noch "ein paar Gedanken in Bezug auf den Aufstieg" machen dürfe.

Für den dahinter folgenden Karlsruher SC sei es aber "unrealistisch", noch nach oben zu schielen, betonte Neururer.