VfB-Überflieger Jeltsch mit Lob überhäuft

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Finn Jeltsch überzeugt beim VfB Stuttgart

Bei seinem Startelfdebüt für den VfB Stuttgart überzeugte Finn Jeltsch auf ganzer Linie. Nach der Partie wurde der Youngster mit Lob überschüttet.

Acht Millionen Euro überwies der VfB Stuttgart im Winter an den 1. FC Nürnberg, um sich die Dienste von Juniorennationalspieler Finn Jeltsch zu sichern.

Nur kurze Zeit später lässt der 18-Jährige bereits durchblicken, dass sich die Investition gelohnt hat. Beim 1:1 des VfB gegen die TSG 1899 Hoffenheim stand der Youngster erstmals in der Startelf und konnte dabei überzeugen.

"Das war stark. Ein wirklich gutes Startelfdebüt. Der Junge ist 18, hat einen sehr selbstbewussten Eindruck gemacht, ohne leichtsinnig zu sein. Sehr erfreulich", lobte Trainer Sebastian Hoeneß seinen Schützling nach dem Remis.

Auch Teamkollege Nick Woltemade geriet ins Schwärmen. "Er könnte noch in der A-Jugend spielen. Aber er spielt schon wie ein alter Hase. Finn ist mit und gegen den Ball top. Er dribbelt mutig an, das tut unserem Spiel extrem gut", wird der Stürmer von der "Bild" zitiert: "Für das erste Bundesliga-Spiel von Anfang an war das sehr stark. Meins war damals nicht so gut."

Ein Sonderlob gab es auch von VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. "Er hat schon eine Portion Spielerfahrung aus Nürnberg mitgebracht. Insofern war das heute keine Feuertaufe, sondern eine Bewährungssituation für ihn. Die hat er bravourös gemeistert. Finn hat die Zweikämpfe gewonnen und er war immer präsent, wenn er es musste", sagte er in einer Medienrunde.

Steht Jeltsch auch gegen den FC Bayern in der Startelf?

Ob Jeltsch auch am Freitag gegen den FC Bayern (20:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) in der Startelf steht, ließ Wohlgemuth offen.

"Natürlich trauen wir ihm das zu", stellte er klar, betonte jedoch: "Aber dazwischen liegt noch eine Trainingswoche, in der sich alle wieder neu beweisen müssen. Von daher ist der Blick auf das Bayern-Spiel noch unangebracht."