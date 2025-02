Medien: Ajax-Youngster im Fokus des FC Bayern

IMAGO/Marcel van Dorst/DeFodi Images

Jorthy Mokio soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Bei der Suche nach jungen Talenten, die sich zu künftigen Superstars entwickeln könnten, soll der FC Bayern in den Niederlanden fündig geworden sein. Der 16-jährige Belgier Jorthy Mokio hat es angeblich auf die Einkaufsliste des deutschen Fußball-Rekordmeisters geschafft. Die Konkurrenz soll jedoch groß sein, ein anderer Klub die Nase vorne haben.

Mit gerade einmal 16 Jahren ist Jorthy Mokio im defensiven Mittelfeld oder auf der Linksverteidigerposition der zweiten Mannschaft von Ajax Amsterdam gesetzt, durfte allein 2024/25 allerdings auch schon achtmal (1 Tor) bei den Profis in der Eredivisie oder im Rahmen der Europa League aushelfen. Beeindruckende Zahlen, die unter anderem den FC Bayern auf den Plan gerufen haben sollen.

Dass die Münchner ein Auge auf den Youngster geworfen haben, bestätigt "CaughtOffside". Dem englischen Portal zufolge sehen sich die Mannen aus der bayerischen Landeshauptstadt allerdings mit prominenter Konkurrenz konfrontiert, Favorit soll zudem ein Klub aus der englischen Premier League sein: der FC Chelsea.

Rahmendaten passen perfekt zum FC Chelsea

Mit dem Verweis auf nicht näher genannte Quellen heißt es, dass die Blues, Manchester City und der FC Arsenal Scouts ausgesandt haben, um Mokio genauer unter die Lupe zu nehmen. In London soll man allerdings besonders eindringlich hinschauen.

Nicht auszuschließen, dass Chelsea schon bald einen Vorstoß wagt. Zum einen bemüht man sich in der englischen Hauptstadt häufig schon sehr früh um Talente, die man eben so häufig direkt im Anschluss wieder verleiht. Zum anderen endet Mokios Vertrag in Amsterdam schon im Sommer 2027: Ein Kauf mit anschließender Leihe drängt sich bei dieser Konstellation beinahe auf.

Andererseits könnte Ajax natürlich auf Zeit spielen. Sollte Mokio 2025/26 noch einen Schritt nach vorne machen, könnte man wohl eine deutlich höhere Ablöse verlangen, selbst wenn der belgische U21-Nationalspieler seinen Vertrag nicht verlängert.