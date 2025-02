Ex-Nürnberg-Profi spricht über "extreme Panikattacken"

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Niklas Sommer ist derzeit vereinslos

Im Januar dieses Jahres wurde der Vertrag von Niklas Sommer beim 1. FC Nürnberg vorzeitig aufgelöst. Bis zuletzt hatte sich der 26-Jährige noch nicht zu seinem Ende beim Club geäußert. Nun hat er in einem ehrlichen Statement darüber gesprochen, wie es zu seinem Aus in Nürnberg kam.

Niklas Sommer erregte mit einem besonders erschütternden Vorfall bereits im vergangenen Jahr großes Aufsehen. Der Verteidiger, der in der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg eingesetzt wurde und darüber hinaus in den sozialen Medien mit über einer Million Instagram-Followern eine echte Berühmtheit ist, war körperlich vor seinem eigenen Zuhause attackiert worden.

Offenkundig wurde Sommer dabei von sogenannten Fans des eigenen Klubs angegriffen, nachdem er zuvor ein Foto von sich gepostet hatte, welches ihn im Trikot des FC Bayern zeigte.

In einem Live-Stream bei Twitch packte Sommer nun offen und ehrlich darüber aus, wie sehr ihm dieser Angriff auf seine eigene Privatsphäre und seine körperliche Unversehrtheit auch noch Monate später zugesetzt hatte: "Damals ist bei mir was vorgefallen. Die meisten wissen es. Danach hatte ich sehr hart zu kämpfen. Ich hatte extreme Panikattacken, ich hatte extreme Probleme mit meiner Privatsphäre. Denn es ist nicht normal, dass du vor deiner eigenen Haustür am Abend abgefangen wirst."

Auslandswechsel für Sommer möglich

Ursprünglich wollte der 26-Jährige diesen Gewalt-Vorfall hinter sich lassen und es beim 1. FC Nürnberg weiter versuchen. Doch daraus wurde letztlich nichts mehr.

"Ich hatte mich eigentlich entschieden, ganz normal weiterzumachen. Nach ein paar Wochen wurde auch meine Familie privat kontaktiert. Da war dann für mich der Schlusspunkt", erzählte Sommer.

Derzeit ist der Social-Media-Star vereinslos, nachdem er vor seiner Nürnberg-Zeit schon bei der SG Sonnenhof Großaspach sowie Waldhof Mannheim unter Vertrag gestanden hatte. Nun hält Sommer einen Auslandswechsel für wahrscheinlich: "Ich hatte jetzt im Winter Angebote aus der 1. Liga in Österreich. Das habe ich nicht wahrgenommen. Hinter der nächsten Sache, die ich mache, will ich zu 100 Prozent stehen. Ich glaube, für mich persönlich ist der deutsche Markt zu wegen meines Influencer-Seins."