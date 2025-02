Flick-Hammer beim FC Barcelona?

IMAGO/Gongora

Hansi Flicks Vertrag beim FC Barcelona endet 2026

Trainer-Hammer beim FC Barcelona? Hansi Flick winkt offenbar eine langfristige Vertragsverlängerung beim 27-fachen spanischen Meister.

Wie die Zeitung "Sport" berichtet, sei in der Vereinsführung der Katalanen die Entscheidung gefallen, den 2026 endenden Kontrakt des 60-Jährigen "so bald wie möglich" bis 2028 auszudehnen. Spätestens im kommenden Sommer sollen demnach in der Personalie Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Die Barca-Bosse um Präsident Joan Laporta seien der Ansicht, Hansi Flick habe in seiner ersten Saison im Amt gezeigt, dass er der ideale Übungsleiter dafür sei, das sportliche Projekt in Barcelona in den kommenden Jahren hauptverantwortlich zu führen, heißt es weiter.

Aber: 2026 stehen beim FC Barcelona wieder die turnusmäßigen Präsidentschaftswahlen an. Laporta wolle dem Bericht zufolge in Flicks neuem Vertrag daher eine Klausel integrieren, die es einem potenziellen Nachfolger erlaubt, die Zusammenarbeit mit dem früheren Bayern-Coach nach eigenem Gutdünken zu prüfen und im Fall der Fälle auch zu beenden.

Flick war im Herbst 2023 als erster Bundestrainer in der Geschichte vom DFB entlassen worden. Im darauf folgenden Frühjahr gab es Gerüchte um eine Rückkehr zum FC Bayern. Letztlich übernahm er aber Barca als Nachfolger von Vereinsikone Xavi.

FC Barcelona tanzt unter Hansi Flick auf allen Hochzeiten

Für den Renommierklub läuft es sportlich unter Flicks Regie trotz einer kurzzeitigen Schwächephase zu Jahresbeginn sehr gut.

In LaLiga ist Barca vor Erzrivale Real Madrid und Atlético Madrid Tabellenführer, im spanischen Pokal steht man im Halbfinale.

In der Champions League erreichte das Team um Torjäger Robert Lewandowski und Super-Talent Lamine Yamal als Zweiter der neu geschaffenen Liga-Phase ohne Umweg über die Playoffs das Achtelfinale.

Dort trifft der FC Barcelona auf Benfica und ist in den Duellen mit dem portugiesischen Rekordmeister klar favorisiert.