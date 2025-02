Ex-Star blickt auf "unschönen" Schalke-Abschied zurück

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Über drei Jahre spielte Daniel Caligiuri (r.) für den FC Schalke 04

Zwischen 2017 und 2020 schnürte Daniel Caligiuri die Schuhe für den FC Schalke 04 in der Bundesliga. Die Zeit des Flügelspielers in Gelsenkirchen endete durchaus unschön, dem ehemaligen italienischen Nationalspieler fehlte die Wertschätzung der Knappen. In einem Interview hat der Ex-Profi nun auf seinen Abschied zurückgeblickt.

Im Frühjahr 2020 sah es so aus, als wenn der FC Schalke 04 und Daniel Caligiuri ihre Zusammenarbeit fortsetzen würden. Doch die Corona-Pandemie veränderte die Situation des damals 32-Jährigen bei den Knappen, die Gespräche begannen zu stocken und platzten kurz vor Ende der Saison 2019/2020. Anschließend bemängelte der Offensivspieler die fehlende Wertschätzung durch die S04-Bosse.

"Daran habe ich keine schöne Erinnerungen. Ich wäre gerne geblieben. Ich hatte sehr erfolgreiche Jahre auf Schalke, dann kam Corona. Eigentlich hätte ich meinen Vertrag verlängern sollen, wir hatten schon die ersten Gespräche geführt, aber dann stand alles still. Ich habe dann kein Angebot mehr bekommen", blickt Caligiuri nun im Interview mit dem "kicker" auf seinen Abschied zurück.

FC Schalke 04 war Caligiuri "ans Herz gewachsen"

Der Rechtsaußen, der zwischenzeitlich sogar zum Kapitän des FC Schalke 04 aufgestiegen war, bedauerte das sehr: "Das fand ich sehr schade, weil mir der Verein ans Herz gewachsen ist." Von der fehlenden Einigung profitierte anschließend der FC Augsburg, der sich die Dienste des ehemaligen Auswahlspielers Italiens sicherte.

Dort kickte der Mittelfeldspieler anschließend noch bis Sommer 2023. Seine Laufbahn ließ der inzwischen 37-Jährige anschließend in seinem Geburtsort ausklingen. Ein halbes Jahr lief Caligiuri noch für den FC 08 Villingen in der fünftklassigen Oberliga aus, bevor er seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel hängte.

In seiner langen Karriere absolvierte er insgesamt 372 Bundesligapartien für den SC Freiburg, VfL Wolfsburg, FC Schalke 04 und FC Augsburg.