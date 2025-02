Selke einer für den FC Bayern? Experte wird deutlich

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

HSV-Stürmer Davie Selke wird beim FC Bayern ins Gespräch gebracht

Davie Selke befindet sich in der Form seines Lebens. Die Treffsicherheit des Neuzugangs hat dem Hamburger SV in der 2. Bundesliga an die Tabellenspitze verholfen. Könnte der Stürmer gar ein Thema beim FC Bayern werden? Ein Experte wird deutlich.

16 Tore in 22 Einsätzen - Davie Selke hat nach schwierigen Jahren in Berlin, Bremen und Köln endlich seinen Killerinstinkt gefunden. Dass sich der HSV auf Aufstiegskurs befindet, ist auch dem 30-Jährigen zu verdanken.

Im Sommer läuft das Arbeitspapier des Angreifers aus, allerdings gibt es eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr. Da beide Seiten miteinander bislang extrem zufrieden sind, spricht vieles für Selkes Verbleib an der Elbe.

Mit seinen starken Leistungen dürfte der frühere U21-Nationalspieler freilich auch bei anderen Klubs Interesse geweckt haben. Im "Bild"-Format "Reif ist live" wurde Selke gar als möglicher Backup für Harry Kane beim FC Bayern ins Gespräch gebracht.

Kult-Kommentator Marcel Reif ist jedoch skeptisch, was Selkes Eignung für den deutschen Rekordmeister angeht.

"Da musst du etwas weniger extrovertiert sein, wenn du bei Bayern in der Kabine der Backup für Kane sein sollst", gab der 75-Jährige zu bedenken.

Generell müsse damit aufgehört werden, jeden Stürmer, der "mal zwei Tore geschossen hat", direkt als Kandidaten an der Säbener Straße zu handeln.

"Im Moment hast du das Gefühl: 'Das passt!'"

Zugleich betonte Reif, dass Selke und der HSV seiner Meinung nach das perfekte Match sind. "Im Moment hast du das Gefühl: 'Das passt!'", so der langjährige "Sky"-Reporter.

In Hamburg habe man "so einen wie ihn" gebraucht, ergänzte er. Es sei spürbar, wie "wohl" sich der einst als kommender deutscher Nationalmannschafts-Knipser gepriesene Selke bei den Rothosen fühle.

Der kopfballstarke Neuner hat bereits 238 Bundesliga-Partien auf dem Buckel. Für Werder Bremen, RB Leipzig, Hertha BSC und 1. FC Köln sammelte er 46 Treffer und 20 Vorlagen.

Zum absoluten Unterschiedsspieler reifte Selke aber erst in dieser Saison beim HSV.