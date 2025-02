FC Bayern oder Bayer Leverkusen? Titel "eigentlich vergeben"

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Kann Bayer Leverkusen den FC Bayern noch abfangen?

FC Bayern oder Bayer Leverkusen, wer macht das Bundesliga-Titelrennen? Für Kult-Trainer Peter Neururer stellt sich diese Frage eigentlich jetzt schon gar nicht mehr, obwohl die heiße Saisonphase eigentlich erst noch kommt.

"Die Meisterschaft dürfte eigentlich schon vergeben sein in diesem Jahr", schrieb der 69-Jährige in seiner "wettfreunde.net"-Kolumne.

Acht Punkte beträgt der Vorsprung des FC Bayern auf Verfolger Bayer Leverkusen. Die Werkself sei zwar "sehr, sehr stabil" und spiele "großartigen Fußball", lobte Neururer, die Spur nach oben sei aber "ein bisschen verwässert".

Bayer konzentriere sich seiner Meinung nach zudem schon auf die anstehenden Duelle im Champions-League-Achtelfinale mit dem FC Bayern.

Der deutsche Rekordmeister sei an der Tabellenspitze derweil "mehr als souverän", konstatierte Neururer.

Mit dem deutlichen 4:0 gegen den Tabellendritten Eintracht Frankfurt seien die Münchner nach zwei sieglosen Pflichtspielen in Folge wieder "raus aus der Krise", es herrsche also wieder "Business as usual" an der Säbener Straße, so der langjährige Bundesliga-Coach.

VfL Bochum "wieder voll drin im Geschäft um den Klassenerhalt"

Dahinter kämpften zahlreiche Teams um die internationalen Plätze in der Königsklasse, der Europa League und der Conference League, erklärte Neururer, zudem gebe es eine kleine "Grauzone". "Und der Rest? Was ist mit dem sogenannten Rest? Das ist eigentlich Abstiegskampf", so der erfahrene Experte.

"Der VfL Bochum atmet kräftig durch. Durchschnaufen ist da angesagt, zurücklehnen mit Sicherheit noch nicht", ergänzte Neururer. Bochum sei "wieder voll drin im Geschäft um den Klassenerhalt", habe unter Dieter Hecking zuletzt "großartig gepunktet".

Auch der 1. FC Heidenheim entführte überraschend einen Punkt aus dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig. Unten sei also "Spannung angesagt", konstatierte Neururer.