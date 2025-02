FC Bayern plant angeblich Angebot für Real-Star

IMAGO/Alberto Gardin

Arda Güler (r.) ist ein Transfer-Thema beim FC Bayern

Bei Real Madrid kommt Arda Güler nur selten zum Zug. Meist sitzt das türkische Supertalent bei den Königlichen nur auf der Bank, kommt höchstens zu Jokereinsätzen. Im Sommer bahnt sich für den Offensivakteur daher offenbar ein "Schicksalssommer" an. Der FC Bayern könnte davon profitieren und bereitet offenbar ein Angebot vor.

In der hochkarätig besetzten Offensive von Real Madrid ist Arda Güler der Durchbruch bislang verwehrt geblieben. In dieser Saison kam der 19-Jährige zwar bereits zu 27 Einsätzen für die Königlichen, der türkische Nationalspieler stand aber nur in knapp der Hälfte aller Partien in der Startelf. Meist kam der Offensivspieler lediglich zu Kurzeinsätzen.

Eine Flucht aus der spanischen Hauptstadt ist laut "Fichajes.net" daher längst nicht mehr ausgeschlossen. Zuletzt hatte das spanische Online-Portal vermeldet, dass neben Manchester United und dem FC Liverpool auch der FC Bayern an einer Verpflichtung des 18-fachen Nationalspielers interessiert ist, der bei Real noch bis 2029 unter Vertrag steht.

Zahlt der FC Bayern 50 Millionen Euro für Arda Güler?

Nun preschen die Münchner offenbar vor und bereiten ein Sommer-Angebot für den 20-Jährigen vor. Demnach würden die Königlichen für den Kreativspieler rund 50 Millionen Euro aufrufen, um Güler ziehen zu lassen. Eine Summe, die der FC Bayern aber durchaus bereit sein soll, in den Youngsters zu investieren.

Laut "Fichajes.net" besitzt der deutsche Rekordmeister gute Karten, sich die Dienste des Juwels zu sichern. Güler sehe die Chance, an der Säbener Straße auf regelmäßige Einsatzzeit zu kommen. Eine Perspektive, die ihm auch in der kommenden Saison bei Real Madrid möglicherweise verwehrt bleibt.

Seit Sommer 2023 steht Güler in der spanischen Millionen-Metropole unter Vertrag. 20 Millionen Euro überwiesen die Königlichen damals an Fenerbahce, um den hochtalentierten Mittelfeldspieler aus seiner Heimat loszueisen.