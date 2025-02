Elvedi spricht offen von Gladbach-Abschied

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Nico Elvedi spielt schon seit 2015 für Gladbach

Nico Elvedi ist im Abwehrzentrum von Borussia Mönchengladbach auch in dieser Spielzeit wieder eine feste Größe in der Fußball-Bundesliga. 16 Mal stand der Innenverteidiger in der Startelf des VfL, insgesamt bestritt er schon 276 Bundesliga-Spiele für Gladbach. In diesem Sommer könnte für Elvedi allerdings Schluss sein am Niederrhein.

Der 28-Jährige selbst hat die Tür für einen Abschied aus Gladbach nämlich weit geöffnet, indem er im Schweizer TV-Sender "SRF" über einen möglichen Vereinswechsel sagte: "Es wird wohl nach dieser Saison erneut ein Thema sein. Ich habe das offen kommuniziert. Wenn sich etwas ergibt, schaue ich mir das an."

Elvedi besitzt bei Borussia Mönchengladbach zwar noch einen laufenden Vertrag bis 2027, soll aber bereits konkrete Anfragen aus dem europäischen Ausland auf dem Tisch liegen haben. Auch Sport-Geschäftsführer Roland Virkus hatte zuletzt gegenüber der "Bild" in Aussicht gestellt, dass sich der Klub ernsthaft mit einem Elvedi-Verkauf befassen werde, sollte ein angemessenes Angebot für den Schweizer Nationalspieler hereinflattern.

Der gebürtige Zürcher selbst stellte klar, unter welchen Bedingungen er überhaupt nur bereit wäre, die Fohlenelf zu verlassen: "Es muss ein Schritt vorwärts sein, eine Steigerung zu Gladbach."

Elvedi spielte mit Gladbach auch schon Champions League

Nico Elvedi spielt schon seine zehnte Saison im Gladbach-Trikot, gehört damit zu den dienstältesten Profis im VfL-Kader. Er war im Sommer 2015 einst für vier Millionen Euro als Teenager vom FC Zürich an den Niederrhein gewechselt.

Seit seiner Ankunft bei dem Traditionsverein ist Elvedi eine wichtige Größe in Gladbach. Er bestritt in jeder kompletten Saison bislang jeweils mindestens 21 Liga-Partien. Außerdem spielte er für die Borussia auch noch 15 Mal in der Champions League sowie neunmal in der Europa League.