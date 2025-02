Transfer-Gerüchte um Profi des FC Bayern

IMAGO/Mladen Lackovic

Verlässt Tarek Buchmann (M.) den FC Bayern?

Beim FC Bayern war Abwehr-Juwel Tarek Buchmann in der jüngeren Vergangenheit einer der größten Pechvögel in Sachen Verletzungen. Jetzt ist das 19 Jahre alte Eigengewächs wieder fit - und soll Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen wecken.

Wie der "kicker" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, strecken sowohl Hannover 96 als auch Fortuna Düsseldorf aus der 2. Bundesliga ihre Fühler nach Tarek Buchmann aus. Beide Klubs sollen bereits wegen einer Leihe beim deutschen Junioren-Nationalspieler angefragt haben. Das Interesse aus Hannover hatte im Januar auch "Bild" vermeldet.

Dem Bericht des Fachmagazins zufolge könnte Buchmanns 2026 auslaufender Profivertrag beim FC Bayern zunächst um mindestens ein weiteres Jahr verlängert werden. In der Folge könnte es im kommenden Sommer dann zu einem vorübergehenden Tapetenwechsel kommen, um dem Innenverteidiger Spielpraxis auf höherem Niveau zu verschaffen.

Der FC Bayern hatte Buchmann im Juni 2023 mit seinem jetzigen Kontrakt ausgestattet. "Er hat sich in den vergangenen Jahren sportlich sehr gut entwickelt und jetzt erhält er die Möglichkeit, bei uns den nächsten Schritt zu gehen", erklärte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen damals.

Es folgte allerdings eine lange Leidenszeit mit gleich mehreren langwierigen Verletzungen. Im November 2023 erlitt Buchmann einen Muskelbündelriss, der ihn mehr als ein Jahr außer Gefecht setzte.

Noch kein Einsatz für die Profis des FC Bayern

Ein Einsatz für die Profis des FC Bayern steht daher noch nicht in seiner Vita, in der laufenden Champions-League-Saison schaffte es Buchmann lediglich zweimal in den Spieltagskader.

Sein Pflichtspiel-Comeback gab er Mitte Februar in der U23 der Münchner in der Regionalliga Bayern gegen den 1.FC Schweinfurt 05 (1:2).

Gegenüber Vereinsmedien zeigte sich Buchmann zuletzt "unglaublich dankbar dafür, wie fürsorglich der Verein mit mir in dieser schwierigen Zeit umgegangen ist, dass wirklich alles für mich getan wurde".