Nächster United-Knall? Amorim droht angeblich das Aus

IMAGO/David Rawcliffe

Bei Amorim und ManUnited läuft es einfach nicht

Englands Rekordmeister Manchester United hängt auch nach dem Trainerwechsel schwer in den Seilen und stolpert in der Premier League von einer schlechten Leistung zur nächsten. Das könnte womöglich Folgen für Ruben Amorim haben, der angeblich schon um seinen Job zittern muss.

Der so oft zitierte "Trainer-Effekt" hat bei Manchester United in dieser Saison nicht gegriffen. Auch nach der Entlassung von Erik ten Hag und der Verpflichtung von Ruben Amorim hängt der so stolze Klub im Tabellenkeller der Premier League fest. Als derzeit 15. fürchten sie rund um das Old Trafford gar einen möglichen Abstieg.

Weil das Team in den 15 Ligaspielen unter dem Portugiesen nur 15 Punkte holte (nur drei Teams waren in diesem Zeitraum schlechter) und mehr als die Hälfte seiner Partien (8) verlor, ist der Trainer schon jetzt schwer angezählt. Einem Bericht des Portals "Revelo" zufolge droht ihm spätestens nach der Saison gar der Rauswurf, sollte sich der Abwärtstrend weiter fortsetzen.

Übernimmt eine Barca-Legende bei Manchester United?

Das Portal bringt für den Fall der Fälle auch direkt einen Nachfolger ins Spiel: Barca-Legende Xavi. Der frühere Weltklasse-Spieler hatte seinen Posten bei den Katalanen nach dem Ende der Saison 2023/24 und einigem Hin und Her abgeben müssen und ist seitdem ohne Klub. Anfragen haben ihm laut "Revelo"-Angaben in den letzten Monaten einige vorgelegen, der 45-Jährige aber lehnte unter anderem Offerten aus Saudi-Arabien ab.

Dass Xavi mit Beginn der Saison 2025/26 zurück auf die Trainerbank kehrt, ist "Revelo" zufolge durchaus wahrscheinlich. Der Ex-Barca-Trainer bereite sein Comeback bereits vor, heißt es. Manchester United als Option könne dabei nicht ausgeschlossen werden.

Ob sich im Old Trafford aber überhaupt eine Tür für einen anderen Trainer öffnet, ist noch gar nicht klar. Noch bleiben Ruben Amorim einige Wochen Zeit, um zumindest eine kleine Wende herbeizuführen. Dazu bietet sich dem Coach und seinem Team immerhin noch eine Titel-Chance im FA Cup, wo Anfang März das Achtelfinale gegen Fulham auf dem Programm steht.