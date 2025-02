Verbleib beim 1. FC Köln? Ljubicic-Berater lässt aufhorchen

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Beim 1. FC Köln endet das Arbeitspapier von Dejan Ljubicic am Saisonende

Beim 1. FC Köln endet das Arbeitspapier von Mittelfeldmann Dejan Ljubicic am Saisonende. Bereits im Winter war fleißig darüber spekuliert worden, dass es den Leistungsträger der Domstädter in die Bundesliga ziehen könnte. Ein Vertragsverlängerung galt als unwahrscheinlich. Das scheint sich nun geändert zu haben.

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga wollte Dejan Ljubicic nicht beim 1. FC Köln bleiben. Der 27-Jährige wäre dem Vernehmen nach zu gerne zu einem Verein gewechselt, der ihm weiterhin Spielzeit im deutschen Oberhaus verschafft. Insbesondere der VfL Wolfsburg soll sich sehr um die Dienste des gebürtigen Wieners bemüht haben.

Doch der Effzeh blieb hart, schob dem Wechsel einen Riegel vor. Auch in der zurückliegenden Winter-Transferperiode hatten mehrere deutsche Erstligisten ihr Interesse an dem Mittelfeldspieler bekundet. Doch auch diesmal blieben die Geißböcke hart und entschieden sich gegen den Verkauf des wichtigen Stammspielers.

1. FC Köln bleibt erster Ansprechpartner

Eine Vertragsverlängerung galt bislang als eher unwahrscheinlich, dass sich Ljubicic noch ein Jahr mit der 2. Bundesliga zufriedengeben wird als ausgeschlossen. Nun deutete Spielerberater Christian Marth gegenüber der "Kölnische Rundschau" an, dass die Chancen des 1. FC Köln besser stehen als angenommen.

"Das wechselseitige Interesse an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit ist weiterhin sehr hoch. Der 1. FC Köln bleibt unser erster Ansprechpartner. Dejan weiß, was er an Köln hat, und dass er hier über ein gewisses Standing verfügt", erklärte er, schob allerdings auch direkt hinterher: "Solange sich jedoch keine klare sportliche Tendenz abzeichnet, ist es schwierig."

Heißt: Erst wenn die Ligazugehörigkeit des Effzeh absehbar ist, wird wohl eine Entscheidung über die Ljubicic-Entscheidung fallen, dessen Markt in der Bundesliga offenbar weiterhin besteht: "Das aus der Ersten Liga vorhandene Interesse an Dejan bestätigt uns in unserer Haltung."