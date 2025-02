Vuskovic verrät Zukunftspläne mit dem HSV

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Mario Vuskovic erfährt beim HSV seit Jahren großen Support

Im November 2022 hat Mario Vuskovic sein letztes Pflichtspiel für den Hamburger SV bestritten. Seit dem darf der Kroate aufgrund einer vierjährigen Dopingsperre nicht mehr für den HSV auflaufen, kann derzeit überhaupt nicht mehr als Profi-Fußballer tätig sein. Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat Vuskovic bis Ende 2026 aus dem Verkehr gezogen. Ein Ende seiner HSV-Träume bedeutet die Sperre aber noch immer nicht.

In einem Interview mit "11Freunde" betonte der 23-Jährige, dass er zukünftig unbedingt noch einmal für den Hamburger SV spielen will, der lange Zeit an ihm festgehalten hatte und mit ihm seine Unschuld beweisen wollte.

"Ich will, dass der HSV am Ende sagt: Wir haben nicht ohne Grund an ihm festgehalten", so der Innenverteidiger in dem Interview. Derzeit ruht das Arbeitsverhältnis zwischen dem Zweitligisten und dem Kroaten. Im Jahr 2026 soll es entsprechend einen neuen Vertrag für ihn bei den Rothosen geben.

Mario Vuskovic lässt weiterhin keinen Zweifel daran, dass er sich zu Unrecht wegen des angeblichen Einsatzes von EPO verurteilt sieht: "Ich werde nicht etwas zugeben, das ich nicht gemacht habe. Ich bin unschuldig und jeder weiß es."

Vuskovic spielte 40 Mal für den HSV in der 2. Bundesliga

Die Profi-Karriere des Defensivspezialisten, der für den HSV immerhin schon 40 Zweitliga-Partien bestritten hat, ist vor über zwei Jahren mächtig ins Stocken geraten. Dadurch, dass sich der Klub in dieser Zeit stets hinter ihn gestellt hatte, steht für Vuskovic fest, dass er künftig etwas zurückgeben möchte: "Es ist jetzt nicht mehr bloß ein Verein. Es ist eine Familie."

Zuletzt hielt sich der Verteidiger vor allem in seiner kroatischen Heimat auf, hat dem Hamburger SV aber auch immer wieder besucht. Auch dem jüngsten 3:0-Sieg der Rothosen gegen den 1. FC Kaiserslautern wohnte er vor Ort im Hamburger Volksparkstadion bei.