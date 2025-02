Medien: Real Madrid heiß auf Bayer-Star Grimaldo

IMAGO/Maximilian Koch

Alejandro Grimaldo (M.) könnte Bayer Leverkusen verlassen

Real Madrid streckt angeblich die Fühler nach Linksverteidiger Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen aus. Die Werkself soll bereits einen Nachfolger suchen und einen ehemaligen Profi von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig ins Visier genommen haben.

Über das Interesse der Königlichen an Alejandro Grimaldo berichtet das spanische Portal "Fichajes.net". Demnach habe die Chefetage von Real Madrid "ernsthaft" ins Auge gefasst, den 29 Jahre alten Europameister im kommenden Sommer zurück in seine Heimat zu lotsen. Grimaldo gelte als "perfekte" Lösung, um Reals Kader in der Spitze und der Breite weiter zu verstärken, heißt es.

Bayer Leverkusen hatte den technisch beschlagenen Standardspezialisten im Sommer 2023 ablösefrei vom portugiesischen Rekordmeister Benfica verpflichtet - ein Mega-Coup der Werkself, denn Grimaldo mauserte sich in der Folge zu einem der besten Spieler Europas auf seiner Position und kann ohne größeren Qualitätsverlust zudem auch im linken Mittelfeld auflaufen.

Günstig werden dürfte der zehnmalige Nationalspieler Spaniens im Falle eines Wechsels aber nicht: Sein Vertrag in Leverkusen ist noch bis 2027 datiert. Grimaldos Markwert wird inzwischen auf 40 Millionen Euro taxiert.

Der Illusion, dass der umworbene Senkrechtstarter auf jeden Fall auch in der kommenden Saison die Fußballschuhe unterm Bayer-Kreuz schnürt, geben sich die Entscheider des Doublesiegers allem Anschein nach nicht hin. Stattdessen soll sich Leverkusen bereits mit möglichen Alternativen beschäftigen.

Ex-Profi von RB Leipzig im Visier von Bayer Leverkusen?

Ein alter Bekannter aus der Bundesliga ist dabei laut "Fichajes.net" in den Fokus gerückt: Angelino. Der 28 Jahre alte Landsmann von Grimaldo kickte zwischen Anfang 2020 und Sommer 2022 bei RB Leipzig, danach noch eine Saison auf Leihbasis bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Über eine weitere Leih-Station bei Galatasaray führte sein Karriereweg ihn im Januar 2024 dann zur AS Rom. Dort steht er 2024/2025 bei 37 Pflichtspielen, mit drei Treffern und sechs Vorlagen.