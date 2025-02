S04-Youngster beteuert: "Schalke ist alles für mich"

ThorstenxTillmann

Faaris Yusufu gilt beim FC Schalke 04 als großes Torwart-Talent

Der ganz große Durchbruch im Trikot des FC Schalke 04 blieb Torwart-Talent Faaris Yusufu im Seniorenbereich bislang noch verwehrt. Der Weg in den Profi-Kader der Gelsenkirchener ist derzeit noch verbaut, in der Regionalliga-Reserve ist er hinter Luca Podlech nur die Nummer zwei. Am letzten Wochenende kam der junge Keeper zu seinem ersten Saisoneinsatz.

Beim wichtigen 1:0-Heimsieg des FC Schalke 04 II gegen den 1. FC Köln II stand Yusufu zum ersten Mal seit über eineinhalb Jahren wieder im Tor der Königsblauen. Er machte seine Sache dabei sehr ordentlich und hielt seinen Kasten 90 Minuten lang sauber.

Yusufu ist ein echtes Eigengewächs der Knappen, mit entsprechender Hingabe spricht der 1,90-m-Mann auch von seinem Verein: "Schalke ist alles für mich. Ich bin jetzt schon zwölf Jahre auf Schalke. Seit ich denken kann, dreht sich für mich alles um den Verein. Schalke ist wie ein Zuhause für mich", meinte der junge Torhüter im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" über den Klub, für den er bereits seit der C-Jugend spielt.

Torwart Nummer zwei beim FC Schalke 04 II

Da der 20-Jährige monatelang zuvor kein Pflichtspiel mehr bestritten hatte, wollte Yusufu eine gewisse Aufregung gar nicht von der Hand weisen: "Die ersten Aktionen sind in so einem Spiel dann immer ganz wichtig, damit man sich Sicherheit holt. Wenn das gelingt, weiß man, dass so eine Partie in die richtige Richtung läuft."

Obwohl der gebürtige Bochumer in der U23 des FC Schalke nur Keeper Nummer zwei hinter dem etatmäßigen Stammspieler Luca Podlech ist, kann sich Yusufu einen Verbleib in Gelsenkirchen vorstellen.

"Ich mache mir keine Gedanken über meine Vertragssituation, sondern versuche alles zu geben, was ich kann", gab sich der Schlussmann vor dem Hintergrund des im Sommer auflaufenden Kontrakts auf Schalke noch gelassen.