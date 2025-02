Bericht: Mats Hummels schließt Millionen-Wechsel aus

IMAGO/marco iacobucci

Verlässt Mats Hummels die AS Rom im Sommer?

Nachdem Mats Hummels Borussia Dortmund im letzten Sommer den Rücken kehrte und einige Zeit später bis zum Ende der aktuellen Saison bei der AS Rom unterschrieb, steht in wenigen Monaten die nächste Karriere-Entscheidung des früheren BVB- und Bayern-Profis an. Während es zuletzt hieß, dass Hummels Rom wohl wieder verlassen wird, wird nun klar: Ein Transfer, der dem Verteidiger viele Millionen ins Portemonnaie spülen würde, ist wohl ausgeschlossen.

Die gute Nachricht: Derzeit läuft es für Mats Hummels und AS Rom in sportlicher Hinsicht bestens, die Roma konnte mit dem ehemaligen BVB-Star ihre Ungeschlagen-Serie ausbauen. Was allerdings eine langfristige erfolgreiche Zusammenarbeit angeht, gibt es für die Italiener wohl schlechte Nachrichten.

Denn zuletzt berichtete die italienische Tageszeitung "La Repubblica", dass nicht viel darauf hindeute, dass Hummels auch in der kommenden Saison noch das Trikot von AS tragen wird. Doch wie plant der Abwehrspieler? Eines ist laut einem neuesten Bericht von "Sport1" klar: Der 36-Jährige wird den Spätherbst seiner Karriere nicht dafür nutzen, in der Wüste noch einmal irre Summen zu kassieren.

Ein Millionen-Wechsel nach Saudi-Arabien - wie es andere Fußballer zuletzt machten - sei für Hummels keine Option, heißt es beim TV-Sender. Geld sei kein Anreiz. Spannender sei für den Routinier hingegen, ein passendes Projekt mit einem besonderen Trainer.

Ob Hummels allerdings überhaupt nach der aktuellen Saison weitermachen wird, ist laut "Sport1"-Informationen - Stand jetzt - noch "völlig offen".

Die Zeit für Hummels tickt

Was aber immerhin gesagt werden kann: Sollte Hummels tatsächlich ein Karriereende ins Auge fassen, würde er dies wohl frühzeitig kommunizieren, wie es weiter heißt. Je länger man also nichts vom 36-Jährigen hört, desto eher ist wahrscheinlich, dass er noch ein Jahr dranhängt.

Gut möglich, dass dies sogar in Deutschland der Fall ist. Wie schon "La Repubblica" zuvor schrieb, tendiert Hummels zu einem Comeback in der Heimat, am liebsten nah an seinem Sohn, der in München zur Schule geht.

Hummels hatte in der Bundesliga für Borussia Dortmund und den FC Bayern München gespielt. Er wurde sechsmal Meister und gewann viermal den DFB-Pokal. 2013 und 2024 erreichte er mit dem BVB zweimal das Finale der Champions League, konnte den wichtigsten Vereinstitel im Fußball aber nicht gewinnen. Dafür wurde er 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister.