Offiziell! FC Schalke 04 verpflichtet Toptalent

IMAGO/Fotografie73

Diego Backes wechselt vom VfL Bochum zum FC Schalke 04

Um die schweren finanziellen Zeiten zu überwinden, setzt der FC Schalke 04 seit einiger Zeit vermehrt auf junge Talente, die ihren Wert in den Reihen der Knappen deutlich steigern können. Mit Blick auf diese Strategie hat Königsblau nun erneut Nägel mit Köpfen gemacht und einen vielversprechenden Linksverteidiger vom VfL Bochum verpflichtet.

Diego Backes wechselt im Sommer 2025 vom Nachwuchs des VfL Bochum zum FC Schalke 04, wo der 16-jährige Außenverteidiger für die U19 eingeplant ist.

"Wir freuen uns sehr, dass Diego sich für uns entschieden hat. Er ist spielstark, schnell und als Außenverteidiger äußerst torgefährlich. Wir sehen in ihm eine große Perspektive", wird U19-Chef-Trainer Norbert Elgert in der offiziellen Mitteilung zur Verpflichtung des Youngsters auf "schalke04.de" zitiert.

Seine Torgefahr stellte Backes 2024/25 eindrucksvoll unter Beweis: In elf Partien für die U17 des VfL Bochum erzielte er sechs Tore und bereitete fünf weitere vor.

Der Linksfuß hat trotz seines jungen Alters übrigens schon einige Stationen absolviert und war schon für Bayer Leverkusen, Schalkes Erzrivalen Borussia Dortmund, den TuS Plettenberg, Rot-Weiß Lüdenscheid, FC Iserlohn 46/49 und den SC Paderborn aktiv, ehe er 2023 in Bochum landete - und richtig durchstartete.

Talente des FC Schalke 04 meisterten Schritt zu den Profis

Backes ist der erste Neuzugang für die kommende Saison, den der FC Schalke 04 für seine A-Junioren an Land ziehen konnte.

In der abgelaufenen Spielzeit belegten die Schalke-Talente in der starken West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga nur den vierten Rang. Dafür mauserten sich mit Taylan Bulut und Max Grüger zwei 19-Jährige zu echten Stammkräften in Liga zwei. Der ebenfalls 19-jährige Zaid Amoussou-Tchibara feierte zudem unlängst sein Profidebüt. Die Talentestrategie der Gelsenkirchener trägt also bereits Früchte.