Hilfe für Kovac: BVB verpflichtet neuen Analysten

IMAGO/Bahho Kara

Niko Kovac bekommt beim BVB Unterstützung

Die personellen Umbaumaßnahmen auf der Bank des BVB sind immer noch nicht abgeschlossen. In dieser Woche wurde bekannt, dass Borussia Dortmund dem Team rund um Trainer Niko Kovac einen weiteren Mitarbeiter zur Seite stellt. Kurios: Der neue Mann gab seinen Wechsel zu den Schwarz-Gelben selbst bekannt.

Neues Gesicht beim BVB: Wie der Engländer Steve Rands in einem Beitrag auf seiner LinkedIn-Seite schrieb, wird er mit sofortiger Wirkung zu Borussia Dortmund wechseln und Niko Kovac und dessen Trainerteam verstärken.

"Es freut mich, mitteilen zu können, dass ich mich Champions-League- und Bundesliga-Gigant Borussia Dortmund anschließen werde. Es ist eine unglaubliche Gelegenheit, Teil eines Klub mit einer so reichen Vergangenheit, einer leidenschaftlichen Fan-Basis und der Verpflichtung nach Exzellenz zu werden. Ich freue mich, zu dieser Reise beitragen zu können und mit einigen der brillantesten Köpfe des Fußballs zusammenzuarbeiten. Lasst uns an die Arbeit gehen", schrieb Rands in seinem Beitrag.

Durchaus kurios: Der BVB gab die Verpflichtung des Engländers zunächst nicht offiziell bekannt. Ob dies noch geplant ist, ist nicht klar.

BVB holt erfahrenen Mann ins Trainerteam

Sicher ist: Mit Rands holen sich die Dortmunder einen Analysten ins Haus, der schon bei hoch angesehenen Adressen arbeitete. So war der Engländer in den letzten Jahren unter anderem für Manchester City, Swansea City und Nottingham Forrest tätig.

Bis November 2024 arbeitete der Analyst noch für den englischen Erstligisten Leicester City. Im Zuge der Entlassung von Cheftrainer Steve Cooper musste allerdings auch Rands seinen Platz räumen.

Für Rands ist der Wechsel nach Deutschland gleichbedeutend mit seinem ersten Job fernab der Insel, auf der der seit dieser Woche 40-Jährige ab der Saison 2007/08 in verschiedenen Funktionen tätig war, unter anderem als Co-Trainer, Chefanalytiker und Spielanalyst.