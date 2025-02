Bericht: Sané-Poker nimmt Fahrt auf

IMAGO/Moritz Mueller

Bleibt Leroy Sané beim FC Bayern?

Der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern endet nach der laufenden Saison. Beide Parteien sollen sich inzwischen im Austausch befinden.

Wie die "tz" am Dienstag berichtet, haben zwischen dem FC Bayern und Leroy Sané "erste Gespräche" stattgefunden.

Ein "konkretes Angebot" vonseiten des deutschen Rekordmeisters soll es demnach aber noch nicht gegeben haben. Laut der Zeitung könnte sich dies allerdings bald ändern. "Der Sané-Poker geht in die heiße Phase!", urteilt das Blatt.

Das Arbeitspapier des 29-Jährigen endet im Sommer. Sané soll sich dem Vernehmen nach in München wohlfühlen. Sané sei bereit, "einen leistungsbezogenen Vertrag zu unterzeichnen", schreibt die "tz". Der Flügelspieler soll sich bis dato noch nicht mit anderen Optionen aus dem Ausland beschäftigt haben.

Bosse des FC Bayern sprechen über Sané-Zukunft

"Ich finde, dass Leroy heute sehr gut gespielt hat, sowohl offensiv als auch defensiv. Er hat einen sehr guten Job gemacht. Wir wissen, was wir an Leroy haben", äußerte sich Sportvorstand Max Eberl nach dem Bundesliga-Heimsieg des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt (4:0) am Sonntagabend zur Personalie Sané.

"Unsere sportliche Leitung klärt mit ihm: Was hat er für Zielvorstellungen, wie sehen unsere aus? Danach muss man gemeinsam entscheiden, ob und wenn ja, wie man das Engagement weiterführt", hatte Vereinspräsident Herbert Hainer zuvor im Interview mit "Sport Bild" gemeint.

Prominente Konkurrenten beim FC Bayern

Sané war 2020 von Manchester City aus der Premier League zum FC Bayern gewechselt. Die Ablösesumme soll sich damals auf rund 49 Millionen Euro belaufen haben.

Sané hat im Münchner Star-Ensemble mit Kingsley Coman, Michael Olise und Serge Gnabry prominente Konkurrenten. Ob der Spieler und Klub letztlich in den Vertragsgesprächen zusammenfinden, werden die kommenden Wochen zeigen.