Hoeneß spricht über Müller-Zukunft beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Uli Hoeneß bewertet die Lage von Thomas Müller beim FC Bayern

Thomas Müller ist nur noch bis zum Sommer an den FC Bayern gebunden. Wie es danach weitergeht? Unklar. Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß vertritt eine klare Meinung.

"Ein Thomas Müller, der ständig auf der Bank sitzt, das kann auch nicht eine Lösung sein", sagte Uli Hoeneß am Rande der Weltpremiere der Dokumentation "Thomas Müller - Einer wie keiner" in München. Der Film ist vom 4. März an bei Amazon Prime zu sehen.

Müller besitzt beim FC Bayern nur noch einen Vertrag bis zum Saisonende. Das Credo "Müller spielt immer", welches Louis van Gaal seinerseits an der Säbener Straße prägte, gilt mittlerweile nicht mehr. Der Weltmeister von 2014 ist kein Stammspieler mehr. Jamal Musiala ist hinter Torjäger Harry Kane im offensiven Mittelfeld gesetzt.

Hoeneß will Müller an FC Bayern binden

"Ich denke, dass die nächsten Wochen Gespräche stattfinden", sagte Hoeneß über die Zukunft von Müller. Ob der 35-Jährige seine Karriere fortsetzen will oder den Rücktritt plant, ist unbekannt.

Hoeneß würde den Ur-Bayer nach dessen Karriereende gerne an den Verein binden. "Ich würde es begrüßen. Thomas ist für mich geeignet, bei Bayern jeden Job mit einer gewissen Anlaufzeit zu machen", sagte der 73-Jährige.

Müller hat in seiner Laufbahn bislang 738 Pflichtspiele für den FC Bayern bestritten - Rekord.

Löw hofft auf weitere Müller-Saison beim FC Bayern

Ex-Bundestrainer Joachim Löw hofft, dass der langjährige Nationalspieler über den Sommer hinaus weitermacht. "Alle Fans und wir alle wünschen uns das", sagte der 65-Jährige am Rande der Premiere. Müller sei "trotz aller Erfolge und Titel ist er bodenständig geblieben und mit sich im Reinen", stellte Löw klar.

Das Duo hatte 2014 in Brasilien zusammen den WM-Titel gewonnen. Löw verabschiedete sich 2021 als Bundestrainer. Müller machte nach der Europameisterschaft im letzten Sommer endgültig im DFB-Team Schluss.