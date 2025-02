Darum hat Bayern-Coach Kompany eine Job-Garantie

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Vincent Kompany ist seit acht Monaten Cheftrainer beim FC Bayern

Der FC Bayern spielt eine überlegende Bundesliga-Spielzeit, führt im Meisterrennen mit soliden acht Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Bayer Leverkusen die Tabelle an. Um aus einer guten eine sehr gute Saison zu machen, muss es aber auch in der Champions League weit gehen. Auch Cheftrainer Vincent Kompany weiß, dass er sich an dem Abschneiden in seiner ersten Königsklassen-Saison mit den Münchnern messen lassen muss.

Das große Hindernis für den FC Bayern: Schon im Achtelfinale der Champions League geht es gegen Bayer Leverkusen (Duelle am 5. und 11. März), das sich in den letzten Jahren als klarer Angstgegner für den deutschen Branchenkrösus entwickelt hat.

Keines der letzten fünf Bundesliga-Duelle mit der Werkself konnte Bayern München gewinnen, hinzu kommt das Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal im letzten Dezember.

Um vor den Königsklassen-Begegnungen im März ein wenig Dampf vom Kessel zu nehmen, sollen die Verantwortlichen des FC Bayern bereits eine Entscheidung gefällt haben: Unabhängig vom Ausgang des Achtelfinals gegen Bayer Leverkusen wird Cheftrainer Vincent Kompany seinen Job behalten. Von dieser Job-Garantie für den Übungsleiter des Bundesliga-Spitzenreiters berichtete zuerst die "Sport Bild".

Kompany hat die Unterstützung aller Führungsspieler beim FC Bayern

Die Spielweise des FC Bayern in dieser Saison sowie die tabellarische Situation in der Bundesliga sollen die Klubbosse vom 38-Jährigen überzeugt haben.

Außerdem hat die Job-Garantie für Kompany laut dem Fachmagazin vor allen Dingen auch atmosphärische Gründe. Der Belgier kommt in der Bayern-Kabine auch weiterhin bestens an, hat interne Konfliktherde weitestgehend befriedet und genießt somit die Rückendeckung aller Führungsspieler bei den Münchnern.

Mit dieser Unterstützung innerhalb des Teams wäre im Zweifel auch das frühe Ausscheiden in der Champions League gegen Bayer Leverkusen zu verkraften. Spätestens in seiner zweiten Saison müsste Kompany dann aber gewiss in mehr als "nur" einem Wettbewerb überzeugen und Resultate beziehungsweise Titel einfahren.