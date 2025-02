Geheime Kabinenansprachen von Kompany enthüllt

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Vincent Kompany rangiert mit dem FC Bayern an der Tabellenspitze

Als Cheftrainer des FC Bayern sitzt Vincent Kompany derzeit sicher im Sattel. Einer der Hauptgründe dafür soll sein, dass der belgische Fußballlehrer mit seiner Art der Kommunikation und seinen Ansprachen vor der Mannschaft bestens bei den Stars der Münchner ankommen soll. Einige seiner geheimen Kabinenansprachen wurden nun enthüllt.

Die "Sport Bild" will über den genauen Wortlaut gleich mehrerer interner Äußerungen Kompanys vor seiner Mannschaft Bescheid wissen. So hat der 38-Jährige vor allem mit seinen empathischen Ansprachen nach den bisherigen Rückschlägen in dieser Saison viele Pluspunkte bei seinen Spielern gesammelt.

Nach dem mageren 1:1-Remis zu Hause gegen Celtic in der Champions League, welches immerhin die Qualifikation für das Achtelfinale zur Folge hatte, soll Kompany beispielsweise gesagt haben: "Ich lasse nichts auf euch, auf diese Mannschaft kommen. Wir haben das Spiel in Leverkusen bestanden, wir haben weiter acht Punkte Vorsprung und sind gegen Celtic weitergekommen. Die Perfomance war nicht gut, aber es geht um die Ergebnisse."

Aussagen, mit denen er seinen FCB-Stars praktisch aus der Seele sprach. Weiter soll der Belgier nach dem Weiterkommen gegen Glasgow in der Königsklasse gesagt haben: "Ich weiß genau, wie es sich anfühlt. Drei Spiele in sechs Tagen. Der Flug nach Glasgow. Danach ein Bankett. Später erst um zwei Uhr im Bett. Ich will euch nicht in Schutz nehmen, aber ich weiß, wie es ist. Ich bin stolz, dass ihr gegen Celtic bis zur 94. Minute die Mentalität hattet."

Kompany mahnte interne Geschlossenheit beim FC Bayern an

Und auch bei der bis dato einzigen Saisonniederlage in der Bundesliga soll sich Kompany innerhalb der Kabine schützend vor seine Spieler gestellt haben. Nach dem 1:2 beim 1. FSV Mainz 05 kurz vor Weihnachten soll der Bayern-Coach an seine Spieler gerichtet gesagt haben: "So etwas kann passieren. Wir müssen daraus aber lernen und dürfen uns nicht gegenseitig attackieren."

In der Vergangenheit hatten die Bayern-Bosse um Sportvorstand Max Eberl oder Präsident Herbert Hainer immer wieder hervorgehoben, dass Vincent Kompany vor allem sein enormer Erfahrungsschatz als langjähriger Kapitän und Weltklasse-Verteidiger von Manchester City zugute komme. Bis dato behält der Cheftrainer der Münchner vor allem in kritischen Moment die Ruhe. Das soll ihm in seiner ersten Saison an der Säbener Straße mindestens einen Titel bescheren.