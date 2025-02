"Katastrophaler Fitnesszustand" beim BVB

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Niko Kovac ordnete Laktattests beim BVB an

Borussia Dortmund läuft den eigenen Ansprüchen in dieser Saison weit hinterher. Mitschuld an der Misere könnte die mangelnde Fitness der BVB-Stars sein.

Wie die "Sport Bild" berichtet, herrscht bei den Profis von Borussia Dortmund ein "katastrophaler Fitnesszustand".

Demnach ist der BVB in 15 von 23 Spielen in der Fußball-Bundesliga weniger gelaufen als der Gegner.

Ursache für die zahlreichen individuellen Patzer und Unkonzentriertheiten sei ebenfalls die mangelnde Fitness.

Der neue Cheftrainer Niko Kovac will nun an der Grundlagenausdauer seiner Spieler arbeiten. Dafür lässt der Kroate dem Bericht zufolge seit einigen Einheiten länger trainieren.

Außerdem stehe ich dieser Woche ein während der Saison ungewöhnlichen Laktattest an, damit der Coach Vergleichswerte hat.

In der Bundesliga rangiert Borussia Dortmund derzeit mit 32 Punkten aus 23 Spielen nur auf Platz zehn. Der Rückstand zum Champions-League-Platz (SC Freiburg) beträgt sieben Zähler.

In der Königsklasse erreichte der BVB immerhin das Achtelfinale.

Gelingt dem BVB die Aufholjagd?

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut dem Revierklub eine Aufholjagd in der Bundesliga durchaus zu. "Man sollte nicht zu weit nach vorne schauen, sondern einen Schritt nach dem anderen machen. Der nächste Schritt muss ein einstelliger Tabellenplatz sein, danach kann der BVB die Ränge für die Conference- und Europa League angreifen", schrieb er in seiner "Sky"-Kolumne.

Ein düsteres Szenario malte zuletzt Holger Badstuber. "Meine Prognose ist, dass es weiter eine Auf-und-ab-Saison bleiben wird", sagte der Ex-Nationalspieler bei "Sky".

Dietmar Hamann schlug bei dem TV-Sender ähnliche Töne an. "Wenn man sieht, zu was die Mannschaft zu leisten imstande ist und dann sieht, was sie die letzten acht Monate gezeigt hat, dann sind Anspruch und Wirklichkeit einfach zu weit auseinander", sagte er nach dem 6:0-Sieg des BVB gegen Union Berlin.