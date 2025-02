FC Bayern offenbar ohne Kimmich

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Der FC Bayern muss wohl ohne Joshua Kimmich auskommen

Der FC Bayern muss am kommenden Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den VfB Stuttgart offenbar auf Joshua Kimmich verzichten.

Wie "Sport1" berichtet, wird Joshua Kimmich im Bundesliga-Duell zwischen dem FC Bayern und VfB Stuttgart (Freitag, 20:30 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) "sehr wahrscheinlich fehlen".

Der Mittelfeldmann musste in der zurückliegenden Partie gegen Eintracht Frankfurt (4:0) vorzeitig ausgewechselt werden.

Die Münchner gaben im Anschluss zumindest leichte Entwarnung. Bei einer Untersuchung sei glücklicherweise keine strukturelle Verletzung der hinteren Oberschenkelmuskulatur, sondern lediglich eine Sehnenreizung festgestellt worden, hieß es in einem Statement des Vereins. Kimmich müsse "vorerst kürzer treten", teilte der FC Bayern mit.

"Es sieht jetzt so aus, dass es nichts Schlimmeres ist, trotzdem muss jetzt natürlich Pflege her", hatte Sportvorstand Max Eberl bereits kurz nach dem Abpfiff gegen Eintracht Frankfurt am Sonntagabend bei "DAZN" gesagt.

FC Bayern in der Champions League mit Kimmich?

"Sport1" zufolge soll Kimmich selbst davon ausgehen, am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart passen zu müssen. Ein Einsatz im darauffolgenden Champions-League-Duell mit Bayer Leverkusen (5. März) ist aber wohl möglich. Es gehe vielmehr um eine "Risikoabwägung", berichtet der TV-Sender mit Blick auf die kommende Partie gegen den VfB Stuttgart.

Der FC Bayern hat in der Fußball-Bundesliga weiterhin ein Polster von acht Punkten auf Bayer Leverkusen. Kimmich stand in der laufenden Saison bislang in jedem Pflichtspiel in der Startelf von Cheftrainer Vincent Kompany.

Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic könnten bei einem Ausfall die Doppel-Sechs bilden. Joao Palhinha steht ebenfalls zur Verfügung. Konrad Laimer ist eine weitere Option für das zentrale Mittelfeld. Der 27-Jährige kommt beim deutschen Rekordmeister aber zumeist als Rechtsverteidiger zum Zug.