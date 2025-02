So (gut) stehen die Chancen von Nübel beim FC Bayern

IMAGO

Alexander Nübel (r.) gehört weiter dem FC Bayern

Eigentlich hat Alexander Nübel noch einen langfristigen Vertrag beim FC Bayern, dem Vernehmen nach gilt dieser mittlerweile sogar bis 2030, doch ob der derzeit an den VfB Stuttgart ausgeliehene Keeper irgendwann die Nummer eins in München werden kann, Stand zuletzt in Frage. Nun gibt es aber aus Nübels Sicht positive Nachrichten.

Noch vor wenigen Wochen hieß es im "Bild"-Podcast "Bayern-Insider" am Rande der Verpflichtung von Torwart-Juwel Jonas Urbig, dass Alexander Nübel beim FC Bayern fortan "ganz, ganz schlechte Karten" habe.

Mit Urbig sei der "neue Kronprinz" für Manuel Neuer geholt worden, ein Platz, der eigentlich Nübel vorbehalten war. Doch so schnell muss der aktuell an den VfB Stuttgart verliehene Schlussmann wohl nicht den Kopf in den Sand stecken.

Denn wie die "Sport Bild" nun berichtet, ist Nübel beim FC Bayern "längst nicht abgeschrieben". Im Gegenteil: Laut dem Magazin gibt es gar wöchentliche Gespräche mit Sportdirektor Christoph Freund sowie Bayerns Torwarttrainer Michael Rechner und regelmäßige Spielanalysen.

FC Bayern findet Nübels Anlagen weiter "herausragend"

Die Anlagen des 28-Jährigen werden von den Verantwortlichen des Rekordmeisters immer noch als "herausragend" bewertet, wie es weiter heißt. Das Einzige, das die Verantwortlichen von Nübel erwarten: Konstanz! Diese soll er noch mehr zeigen beim VfB und Patzer minimieren oder am besten ganz abstellen.

Gegenüber dem 21-jährigen Urbig hat Nübel zudem einen großen Vorteil: er ist immens erfahren. Fast 180 Erstliga-Spiele hat er schon in Deutschland (FC Schalke 04, FC Bayern und VfB Stuttgart) und in Frankreich (für AS Monaco) absolviert. Urbig hingegen muss sich erst noch auf allerhöchstem Niveau beweisen.

Die nächste Chance für Nübel, sich auf großer Bühne zu zeigen, winkt dem Torwart laut "Sport Bild" in der nächsten Länderspielphase. Aufgrund der vielen Verletzungen (zuletzt fiel auch Konkurrent Oliver Baumann aus, Marc-André ter Stegen fehlt aufgrund seiner Knieblessur länger) wird Nübel wohl beide Nations-League-Viertelfinalspiele gegen Italien (20. und 23. März) absolvieren.

Nübels Vertrag beim FC Bayern soll sich zuletzt automatisch bis 2030 verlängert haben.