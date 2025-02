Woltemade will in die Nationalmannschaft

IMAGO

Nick Woltemade träumt von der WM 2026

Nick Woltemade ist der nächste Durchstarter des VfB Stuttgart. Und womöglich ein weiterer Nationalspieler aus den Reihen von Sebastian Hoeneß. Der 23-Jährige spricht über seinen WM-Traum.

Stuttgarts Offensiv-Riese Nick Woltemade hat große Ziele. Die Weltmeisterschaft 2026 mit der Nationalmannschaft ist ein Fernziel des Angreifers.

"Wir haben jetzt Februar 2025. Das ist noch weit weg. Ich lebe im Hier und Jetzt, das tut mir gut, auch um Situationen zu verarbeiten. Ich sage jetzt nicht: Ich will unbedingt dabei sein. Aber die WM 2026 ist natürlich ein Wunsch, ein Ziel, auf das ich hinarbeite", sagte Woltemade der "Sport Bild". "Erst einmal plane ich aber für 2025 einen Urlaub im Sommer in den USA."

Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann habe es noch nicht gegeben.

"Aber ich glaube, es gibt genug Beispiele, dass der Weg aus der U21 zur A-Nationalmannschaft nicht zu weit ist", sagte Woltemade. "Der Bundestrainer hat bestimmt die Spieler aus der U21 auf dem Schirm. Es wäre megacool, dabei zu sein."

VfB Stuttgart: Woltemade läuft Top-Duo den Rang ab

Es sei auch "sehr cool", "den Adler bei der U21 auf der Brust zu tragen. Ich bin da total entspannt. Es kommt, wie es kommen soll. Das ist mein Motto." Von Seiten der Nationalmannschaft habe er im Rahmen der U21 schon Rudi Völler kennengelernt. "Das war lustig, weil mir früher in Bremen nachgesagt wurde, ich hätte eine Rudi-Völler-Frisur", erzählte Woltemade.

In Stuttgart gilt der 1,98-Meter-Mann derzeit als der formstärkste Stürmer. Im Vergleich zu dem 50-Millionen-Duo Deniz Undav und Ermedin Demirovic hat Woltemade die Nase vorne. In dieser Spielzeit steht er in 21 Pflichtspielen bei elf Toren und zwei Assists.

Sein Spiel bezeichnete der Ex-Werder-Profi als "sehr variabel". Er könne als "Mittelstürmer, aber auch Zehner spielen", so Woltemade. "Bei der U21 war ich sogar auf der Acht. So lange es zentral und im vorderen Bereich ist, passt das."