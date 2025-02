Enthüllt: BVB in Personalie Can "derzeit unentschlossen"

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Wie lange bleibt Emre Can beim BVB?

Emre Can befindet sich bei Borussia Dortmund im Aufwärtstrend. Die große Frage: Erhält der BVB-Kapitän einen neuen Vertrag bei den Schwarz-Gelben?

Wie "Bild" berichtet, seien die Verantwortlichen von Borussia Dortmund bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung mit Emre Can "derzeit unentschlossen".

Lediglich wenn der BVB das internationale Geschäft erreichen sollte, bestünde "eine realistische Chance" auf ein neues Arbeitspapier für den gelernte Mittelfeldmann, ordnet die Boulevardzeitung in diesem Zusammenhang ein.

Can beim BVB im Aufwind

Die Westfalen rangieren in der Fußball-Bundesliga aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz. Can ist momentan noch bis Sommer 2026 an den Verein gebunden. "Bild" zufolge soll der deutsche Nationalspieler beim BVB mit einem geschätzten Jahresgehalt von rund 8,5 Millionen Euro zu den Besserverdienern gehören.

Can werde innerhalb der Mannschaft und von der Klubführung geschätzt, heißt es in dem entsprechenden Medienbericht weiter.

Der 31-Jährige spielt bereits seit 2020 für den Revierklub. Can kommt bei den Schwarz-Gelben schon seit einigen Wochen als Innenverteidiger zum Einsatz. Der Routinier zählte zuletzt zu den besseren Spielern im Team von Trainer Niko Kovac.

"Wenn er so weitermacht, ist er sicherlich derjenige, der die Position im Moment am besten bekleidet", hatte der Sahin-Nachfolger nach dem 3:0 in der Champions League bei Sporting Mitte Februar gelobt.

Can muss beim BVB weiter Eigenwerbung betreiben

Can kann in den kommenden Wochen weiter Eigenwerbung betreiben, um sich für ein neues Arbeitspapier zu empfehlen.

Borussia Dortmund liegt in der Bundesliga sechs Punkte hinter dem sechsten Platz, der sicher zur Teilnahme am europäischen Geschäft berechtigt. Die Champions-League-Ränge sind derweil sieben Zähler entfernt. Noch stehen elf Spieltagen auf dem Programm.