Französischer Viertligist feiert Pokal-Wunder

AFP/SID/FREDERIC DIDES

Extase pur in Cannes, die Spieler lassen sich feiern

Nach dem Abpfiff brachen im Stade Pierre de Coubertin nahe der malerischen Cote d’Azur alle Dämme. "Das ist absurd", sagte Trainer Damien Ott - und ließ sich mit seiner Mannschaft von 8000 Zuschauern frenetisch feiern. Die sensationelle Reise von Viertligist AS Cannes im französischen Pokal geht weiter. Nächste Station: Halbfinale.

"Wir brechen die Regeln und wir lieben es", sagte Ott nach dem 3:1 (2:0) im Viertelfinale des Coupe de France gegen Zweitligist EA Guingamp. Seit dem 19. Oktober ist er mit seiner Mannschaft ungeschlagen, führt die viertklassige National 2 an - und hat in Julien Domingues einen echten Torgaranten im Angriffszentrum.

Der Franzose besorgte mit dem 3:1 (69.) die Entscheidung, erzielte im sechsten Pokalspiel seinen zehnten Treffer, trifft im Schnitt alle 48 Minuten und liegt damit in der Torschützenliste des Wettbewerbs klar vorne. Chafik Abbas (23.) und Cedric Concalves (30.) hatten den Underdog bereits in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße gebracht.

In den vorherigen Runden hatte Cannes in Grenoble Foot und dem FC Lorient bereits zwei weitere Zweitligisten aus dem Weg geräumt.

Im Halbfinale am 1. oder 2. April wolle er nun, so Ott, gegen jeden spielen, "außer gegen PSG." Der große Favorit Paris Saint-Germain ist im Viertelfinale am Mittwoch noch bei Stade Saint-Brieuc gefordert - ebenfalls ein Viertligist.

Cannes hat nun den ganz großen Coup vor Augen. Der Amateurklub aus dem südfranzösischen Departement Alpes-Maritimes spielte zuletzt 1998 in der 1. Liga, 1932 holte der Jugendklub von Frankreich-Ikone Zinedine Zidane schon einmal den französischen Pokal.

"Es ist wie im Casino. Wir legen alles auf den Tisch, wir setzen viel, um viel zu gewinnen", sagte Ott: "Im Moment gelingt es uns."