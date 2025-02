Jürgen Klopp wird bei Mainzer Fastnacht verspottet

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand

Ein Motivwagen des Mainzer Karnevals zeigt in diesem Jahr Trainerlegende Jürgen Klopp

Der Wechsel in den Red Bull Konzern, wo er seit Januar 2025 als Global Head of Soccer tätig ist, wurde Jürgen Klopp von vielen Anhängern seiner ehemaligen Klubs 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund und FC Liverpool sehr krumm genommen. Jetzt findet er sich als Reaktion auf sein Engagement bei dem Energydrink-Riesen auch in der Mainzer Fastnacht wieder.

Jürgen Klopp wird nämlich in Übergröße als Pappfigur auf einem der Motivwagen für den diesjährigen Rosenmontagsumzug dargestellt - Hohn und Spott für seine neue Aufgabe beim ungeliebten Red-Bull-Konzern inklusive. Der Wagen wurde am Dienstag offiziell vom Mainzer Carneval-Verein (MCV) vorgestellt.

Jürgen Klopp wird dabei breit grinsend mit einer Dose Red Bull "(Red Bapp") in der Hand haltend nachgebildet. Als Pappfigur sind der Trainerlegende außerdem Flügel bestehend aus Geldscheinen gewachsen, er trägt zudem eine Kappe mit dem Euro-Symbol.

Er wird fallend von einem Sockel dargestellt, auf dem die Vereinslogos seiner bisherigen Stationen 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund und FC Liverpool angebracht sind.

Klopp-Wagen wird beim Rosenmontagsumzug zu sehen sein

Bei allen drei Vereinen hatten es ihm zahlreiche Anhänger übel genommen, statt der angekündigten Auszeit vom Profi-Fußball nur wenige Monate nach seinem Aus als Teammanager in Liverpool nun beim Red-Bull-Konzern angeheuert zu haben.

Das Unternehmen, welches unter anderem die Fußballklubs RB Leipzig und Red Bull Salzburg in wenigen Jahren aus dem Boden gestampft und zu großem sportlichen Aufstieg verholfen hatte, ist insbesondere bei Fußball-Traditionalisten äußerst unbeliebt.

Der Motivwagen mit Jürgen Klopp wird Bestandteil des Rosenmontagsumzugs sein, der in Mainz in diesem Jahr unter dem Motto "In Meenz zu feiern, des ist nett, but don't forget se Zugplakett!" unterwegs ist.

Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt gilt seit Jahrhunderten als Hochburg des Karnevals in Deutschland, die "Meenzer Fassenacht" wird jährlich von hunderttausenden Besuchern gefeiert.