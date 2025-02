Dieser Dortmunder lotste Chukwuemeka zum BVB

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Carney Chukwuemeka ( (re.) fühlt sich beim BVB wohl

Carney Chukwuemeka deutete zuletzt an, wie wichtig er für Borussia Dortmund noch werden kann. Nun hat der aktuell vom FC Chelsea an den BVB verliehene Spieler verraten, wer ihn eigentlich im letzten Sommer dazu beigetragen hat, dass er sich dem Fußball-Bundesligisten anschloss.

Anfang Februar holte Borussia Dortmund Carney Chukwuemeka auf den letzten Drücker bis zum Sommer in die Bundesliga. Der junge Engländer soll frische Impulse für das Mittelfeld bringen, der 21-Jährige gilt als Hoffnungsträger für den Rest der Rückrunde, um den Schritt nach Europa - am besten sogar in die Champions League - doch noch zu schaffen.

Dass sich der BVB die Dienste von Chukwuemeka, der in Fankreisen der Einfachheit halber "Chucky" genannt wird, überhaupt sichern konnte, liegt offenbar auch daran, dass in Jamie Gittens ein enger Freund des englischen U21-Nationalspielers in Dortmund unter Vertrag steht.

Denn wie Chukwuemeka gegenüber der britischen Plattform "Sportsboom.com" verriet, hat er eine ganz besondere Beziehung zu seinem Kollegen aus dem Nachwuchs der Three Lions.

"Jamie und ich stehen uns ziemlich nahe, um ehrlich zu sein. Wir haben auch abseits des Fußballs dieselbe Freundesgruppe", erklärte er.

Chukwuemeka: Habe enges Verhältnis zu Gittens

"Chucky" weiter. "Ich kannte Jamie schon aus seiner Zeit in Reading. Als ich damals in Northampton war, spielten wir in jungen, jungen Altersgruppen, etwa unter 11 Jahren, gegeneinander", sagte er zur Verbindung der beiden, die schon seit Kindheitstagen besteht.

Richtig eng wurde das Ganze dann bei der englischen U19, mit der beide zusammen im Jahr 2022 den EM-Titel holten. "Seitdem sind wir sehr nahe und haben sein sehr gutes Verhältnis zueinander."

Chukwuemeka deutete am Wochenende bei seinem ersten längeren Einsatz beim 6:0-Kantersieg gegen Union Berlin an, was er drauf hat.

"Feierte endlich sein Debüt für den BVB - und das machte durchaus Mut. Drehte sich gleich in seiner ersten Szene herausragend aus dem Druck. Gerade wenn er mit Tempo auf die Kette laufen konnte, wurde es immer brandgefährlich", hieß es in der Einzelkritik bei sport.de, bei wo "Chucky" die Note 2,5 bekam.

Der Mittelfeldspieler ist derzeit bis Saisonende ausgeliehen, der BVB besitzt allerdings eine Kaufoption.