Werder Bremen offenbar an Top-Talent dran

IMAGO/Michael Taeger

Werder Bremen denkt über einen Transfer von Aaron Zehnter nach

Während Werder Bremen sich sportlich derzeit äußerst schwer tut, basteln die Kaderplaner im Hintergrund schon an dem Team für die kommende Saison. Laut einem Medienbericht ist - neben einer wichtigen Verlängerung - dabei auch ein linker Schienenspieler aus der 2. Bundesliga auf den Radar der Grün-Weißen geraten.

Werder Bremen träumte Ende letzten Jahres noch von Europa, die internationalen Ränge waren in Greifweite, zudem sah es danach aus, als könnte der Weser-Klub auch im DFB-Pokal ein Wörtchen mitreden und sich auf diese Weise fürs europäische Geschäft qualifizieren.

Am Dienstagabend schied der SVW jedoch im Viertelfinale bei Drittligist Arminia Bielefeld aus, die Profis fanden deutliche Worte. Und auch in der Liga ist Europa nach schwachen Auftritten in 2025 mittlerweile kaum noch ein Thema. Es heißt also: Neubeginn im Sommer. Um den Kader für die kommende Saison schlagkräftig(er) zu machen, haben die Werder-Bosse bei diesem Unterfangen wohl ein Auge auf einen Überflieger aus der 2. Bundesliga geworfen.

Dort spielt Aaron Zehnter beim SC Paderborn eine starke Saison, der 20-Jährige gilt als großes Talent und ist der derzeit wohl beste Linksverteidiger des deutschen Fußball-Unterhauses. Nun heißt es bei "Sport Bild", dass die Bremer Zehnter gern an die Weser locken würden.

Der linke Schienenspieler, der also auch als Linksaußen oder im linken Mittelfeldspieler spielen kann, soll beim SVW "auf der Liste" stehen. Günstig würde er für den Bundesligisten aber wohl nicht werden.

Werder müsste für Zehnter die Geldbörse öffnen

Zwar zahlte der SC Paderborn Anfang 2024 nur 100.000 Euro Ablöse an den FC Augsburg, mittlerweile hat sich der Marktwert des Linksverteidigers aber auf geschätzte drei Millionen Euro erhöht. Der Vertrag von Zehnter ist zudem nach "Sport Bild"-Informationen bis 2027 datiert.

Heißt: Werder müsste wohl tief in die Tasche greifen, soll das Talent ab 2025/26 im grünweißen Trikot spielen.

Zehnter ist in der aktuellen Saison unumstrittener Stammspieler beim Aufstiegsaspiranten der 2. Bundesliga, in wettbewerbsübergreifenden 22 Spielen hat er ein Tor und neun Vorlagen für den SCP erzielt.

Werder will mit Friedl verlängern

Unabhängig von Zehnter ist Werder laut "Sport Bild" derzeit auch darum bemüht, den Vertrag mit Kapitän Marco Friedl zu verlängern.

Dieser läuft zwar "erst" 2026 aus, die Grün-Weißen wollen aber ungern im Sommer in die neue Saison gehen, ohne, dass Friedl langfristig(er) gebunden wurde.

Der Grund: Im Fall der Fälle soll Friedl keinesfalls ablösefrei wechseln können, die Bremer sind auf Transfererlöse angewiesen.