Zwei Spiele Sperre für Liverpool-Coach Slot nach Ausraster

AFP/SID/DARREN STAPLES

Erfolgscoach Arne Slot

Der FC Liverpool muss in den kommenden zwei Ligapartien auf Erfolgscoach Arne Slot verzichten. Wie der englische Fußballverband FA am Mittwoch mitteilte, wurde der Niederländer nach einem Ausraster und der daraus resultierenden Roten Karte nach Abpfiff des Merseyside-Derbys zwischen dem FC Everton und Liverpool (2:2) am 14. Februar für zwei Partien gesperrt.

"Die Emotionen sind mit mir durchgegangen", sagte Slot später zu dem Vorfall: "Und wenn ich das anders machen könnte, würde ich es im Nachhinein gerne anders machen."

Damals waren die Emotionen nach dem Last-Minute-Ausgleich durch Evertons Verteidiger James Tarkowski hochgekocht. Zwei Spieler sahen Gelb-Rot, Slot und sein Assistent glatt Rot.

Nun muss der Tabellenführer, der aktuell elf Punkte vor dem FC Arsenal liegt, in den Heimspielen gegen Newcastle United am Mittwoch (21:15 Uhr/Sky) und am 8. März gegen den FC Southampton ohne Slot auskommen.

Dazu wurde der 46-Jährige mit einer Geldstrafe von umgerechnet knapp 84.000 Euro belegt. Assistenztrainer Sipke Hulshoff wurde ebenfalls für zwei Spiele gesperrt, die Geldstrafe fällt mit knapp 8400 Euro aber deutlich milder aus.