Topklub aus der Premier League steigt in Sylla-Poker ein

IMAGO/RHR-FOTO

Verlässt Moussa Sylla den FC Schalke 04 nach der Saison?

Über die Saison hinaus kann der FC Schalke 04 Stürmer Moussa Sylla wohl nicht halten. Ein Topklub aus der Premier League bringt sich nun offenbar in Stellung.

Wie das Portal "Africafoot.com" berichtet, steigt West Ham United in den Poker um Moussa Sylla ein.

Demnach haben Verantwortlichen des Premier-League-Klubs bereits Kontakt zum Umfeld des Angreifers des FC Schalke 04 aufgenommen.

Als weitere Interessenten werden der spanische Klub FC Getafe sowie die beiden italienischen Vertreter Inter und Juventus genannt.

Auch der AFC Bournemouth soll weiter an einer Verpflichtung von Sylla interessiert sein. Mit einem Angebot über zehn Millionen Euro sind die Engländer Medienberichten zufolge bereits im Winter beim FC Schalke 04 abgeblitzt.

Sylla ist vertraglich noch bis 2028 an die Königsblauen gebunden. "Bild" zufolge ist ein Verkauf des 25-Jährigen nach der Saison längst beschlossene Sache. Demnach will der Revierklub für einen Sylla-Deal rund zehn Millionen Euro einstreichen - 500.000 Euro pro Saisontor des Angreifers in der 2. Bundesliga, so die Rechnung.

Doch der Nationalspieler Malis steht aktuell "erst" bei 13 Treffern. Von der gewünschten 20-Tore-Marke ist Sylla noch ein Stück weit entfernt.

Sylla fehlt dem FC Schalke 04 aktuell

Dass er nun ausfällt, ist also nicht nur aus sportlicher Sicht ein Tiefschlag für Schalke.

Sylla hatte sich seine Blessur im Training vor dem Köln-Spiel bei einer "ganz unglücklichen Aktion" ohne Einwirkung eines Gegen- beziehungsweise Mitspielers zugezogen, wie Trainer Kees van Wonderen erklärte. Eine solche Verletzung "wünscht man niemandem", so der Niederländer, der von einer Ausfallzeit von "mindestens zwei bis drei Wochen" sprach.

Die Duelle beim 1. FC Köln (0:1), gegen den Karlsruher SC (2:1) und bei Darmstadt 98 (0:2) fehlte Sylla. Die Partie gegen Preußen Münster (28. Februar) wird voraussichtlich ohne ihn stattfinden.