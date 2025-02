Torwart-Hammer beim FC Schalke 04 angeblich perfekt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Loris Karius (r.) soll Justin Heekeren beim FC Schalke 04 ersetzen

Torwart-Hammer beim FC Schalke 04! Die bisherige Nummer eins Justin Heekeren wird wohl von Winter-Neuzugang Loris Karius abgelöst.

Wie die "Bild" berichtet, wird es beim FC Schalke 04 vor dem Spiel gegen Preußen Münster (Freitag, 18:30 Uhr im sport.de-Liveticker) einen Wechsel im Tor geben.

Demnach erhält Loris Karius den Vorzug vor Justin Heekeren, der bislang die Nummer eins zwischen den Königsblauen Pfosten war.

Dem Bericht zufolge sind beide Keeper bereits über die Entscheidung informiert worden.

Bis zuletzt hatte Trainer Kees von Wonderen Heekeren noch den Rücken gestärkt. Doch laut dem Boulevardblatt haben sowohl einige Bosse als auch Spieler einen Wechsel im Tor gefordert.

Heekeren stand in dieser Saison 22 Mal für den FC Schalke 04 auf dem Platz. Dem 24-Jährigen unterliefen aber immer wieder Patzer, die nicht immer folgenlos blieben.

Mit Loris Karius hat Heekeren im Winter einen Konkurrenten vor die Nase gesetzt bekommen. Der ehemalige Schlussmann des FC Liverpool kam ablösefrei nach Gelsenkirchen und hatte betont, dass er die Station beim Zweitligisten als Sprungbrett nutzen will. Für die Knappen bestritt der 31-Jährige bislang aber noch kein Pflichtspiel. Das dürfte sich nun ändern.

Schalke-Trainer von Wonderen sieht Torwart-Diskussion gelassen

Trainer von Wonderen hatte sich zuletzt bedeckt zur Torwart-Debatte auf Schalke geäußert. "Bei einem großen Verein wie Schalke wird immer diskutiert - ob der Trainer im Mittelpunkt steht oder jetzt der Torwart. Das gehört dazu", wurde er von der "WAZ" zitiert.

Der Niederländer ergänzte: "Justin ist ein sehr talentierter Torwart, der sich entwickelt. Loris war ein halbes Jahr nicht im Mannschaftstraining, ist jetzt bei uns, verbessert sich jeden Tag. Er muss so schnell wie möglich in seine allerbeste Verfassung kommen. Es liegt an den Spielern, wer in welchem Moment den Platz im Tor bekommt oder verliert."