Transfer-Hammer? FC Bayern hat Spurs-Superstar im Blick

IMAGO/Wayne Tuckwell

Heung-min Son (l.) wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Der FC Bayern ist auf den offensiven Flügelpositionen quantitativ gut aufgestellt. Doch das vorhandene Personal weiß in dieser Saison nur selten wirklich zu überzeugen. Daher könnten die Münchner in der Offensive im kommenden Sommer womöglich einen größeren Umbruch vollziehen. Als Ersatz könnte ein Superstar von Tottenham Hotspur an die Säbener Straße wechseln.

Nur noch bis zum Saisonende steht Leroy Sané beim FC Bayern unter Vertrag. Ob der ehemalige Schalker beim deutschen Rekordmeister bleibt, ist noch nicht entschieden. Auch die Zukunft von Serge Gnabry und Kingsley Coman, die in der laufenden Spielzeit durch ihre Inkonstanz auffielen, ist offen. Das Duo könnte zu Geld gemacht werden.

Sollten alle drei Spieler die bayrische Landeshauptstadt im Sommer verlassen, müssten zwingend neue Offensivspieler her. Laut "Fichajes.net" ist auch der ehemalige HSV-Star Heung-min Son auf dem Radar des Bundesliga-Spitzenreiters. Bei Tottenham Hotspur steht der Südkoreaner noch bis Ende Juni 2026 unter Vertrag.

FC Bayern: Kane würde Son-Transfer wohl freuen

Dem Online-Portal zufolge ist die Zukunft des Offensivspielers bei den Spurs trotz eines bestehenden Arbeitspapiers jedoch offen. Die Münchner seien einer der "attraktivsten Optionen" für den Linksaußen, wenn dieser die White Hart Lane im Sommer nach zehn Jahren tatsächlich verlassen sollte.

Noch habe der 31-Jährige eine Entscheidung über seine Zukunft aber noch nicht getroffen, heißt es. Sollte der FC Bayern seine Bemühungen um den ehemaligen Bundesliga-Profi jedoch tatsächlich bemühen, dürfte dies auch Top-Torjäger Harry Kane erfreuen, der den Flügelflitzer noch bestens aus gemeinsamen Spurs-Zeiten kennt.

Im Rahmen der traditionellen Fanclub-Besuche der Bayern-Profis vor Weihnachten hatte der Engländer aus dem Nähkästchen geplaudert und verraten, welchen ehemaligen Mitspieler er am liebsten an die Isar holen würde. "Sonny", entgegnete der Weltklasse-Angreifer.