Überraschendes Pokalaus für Juventus Turin

IMAGO/Marco Alpozzi/LaPresse

Für Juventus Turin ist die Saison um eine Enttäuschung reicher

Für Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin ist die Saison um eine Enttäuschung reicher.

Der Titelverteidiger scheiterte im Pokal-Viertelfinale an Abstiegskandidat FC Empoli, nach dem 2:4 im Elfmeterschießen im eigenen Stadion ist in diesem Jahr auch die letzte realistische Chance der Alten Dame auf eine Trophäe dahin. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 (0:1) gestanden, eine Verlängerung gab es nicht.

Youssef Maleh (24.) traf zur Gästeführung, Khephren Thuram glich aus (66.). Vom Punkt scheiterten schließlich die Juve-Stars Dusan Vlahovic und Kenan Yildiz. Turin war zuletzt in den Play-offs der Champions League an der PSV Eindhoven gescheitert. In der Serie A hat Juventus als Vierter acht Punkte Rückstand auf Meister und Tabellenführer Inter Mailand.

Empoli, nur 18. der Liga, trifft bei seiner ersten Halbfinal-Teilnahme auf den FC Bologna, es gibt Hin- und Rückspiel (2./23. April). Im zweiten Halbfinale kommt es zum Mailänder Duell zwischen der AC und Inter.