Hoeneß-Abschied vom VfB Stuttgart nur denkbar, wenn ...

IMAGO/Hasan Bratic/DeFodi Images

Sebastian Hoeneß ist Cheftrainer des VfB Stuttgart

Sebastian Hoeneß hat aus dem VfB Stuttgart einen Klub gemacht, der sich offenbar langfristig im oberen Tabellendrittel der Bundesliga etablieren kann. Erneut kämpfen die Schwaben um eine Teilnahme an der Champions League. Die Qualifikation für die Königsklasse könnte offenbar auch darüber entschieden, wie es mit dem Cheftrainer weitergeht.

Sebastian Hoeneß ist eine der heißesten Trainer-Aktie in Fußball-Europa. Das Interesse einiger Top-Klubs sorgt für reichlich Spekulationen über die sportliche Zukunft. In der Premier League sollen Manchester United und der FC Chelsea ein Auge auf den Erfolgscoach des VfB Stuttgart geworfen haben. Aus der Bundesliga wurden zuletzt unter anderem Bayer Leverkusen und der BVB genannt worden.

Laut "kicker" führt die "heißeste Spur" allerdings zu RB Leipzig, die sich möglicherweise zur neuen Saison von Marco Rose trennen. Dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von rund acht Millionen Euro wäre ein Wechsel im Sommer möglich. Die Option müssten von den interessierten Klubs aber bereits bis April gezogen werden.

VfB Stuttgart: Wie geht es mit Sebastian Hoeneß weiter?

Dem Fachmagazin zufolge will Hoeneß unbedingt auch in der kommenden Spielzeit in der Champions League an der Seitenlinie stehen. Ein Abschied vom VfB Stuttgart ist angeblich nur dann denkbar, wenn der aktuelle Tabellensiebte der Bundesliga sich nicht erneut für die Königsklasse qualifiziert. Doch selbst dann könnte Hoeneß offenbar in Bad Cannstatt bleiben.

Denn der "kicker" munkelt, dass im April wohl keiner der genannten Interessierten, mit Ausnahme von Bayer Leverkusen, die Qualifikation zur Champions League sicher hat und dem gebürtigen Münchner so Planungssicherheit bieten kann. Der 42-Jährige schließt angeblich einen Wechsel zu Klubs aus, die nicht in der europäischen Eliteliga mitmischen.

Daher ist es durchaus denkbar, dass der ehemalige U23-Coach des FC Bayern beim VfB Stuttgart bleiben wird. Dass man Hoeneß gehen lässt, ohne dass die Ausstiegsklausel aktiviert wird, ist wohl ausgeschlossen.