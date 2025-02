So plant der FC Schalke 04 seinen Sommer-Umbruch

IMAGO/Stefan Brauer/Brauer-Fotoagentur

Dem FC Schalke 04 steht der nächste Umbruch bevor

Die Saison 2024/25 hatte sich der FC Schalke 04 wieder einmal ganz anders vorgestellt. Nur allzu gerne hätten die Knappen ein Wörtchen im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga mitgeredet, stattdessen kämpft man allerdings um den Klassenerhalt. Damit sich das in der kommenden Spielzeit ändert, soll im Sommer der nächste Umbruch über die Bühne gehen.

Dass dem FC Schalke 04 der nächste Umbruch im Kader bevorsteht, ist bereits bekannt. Die "Sport Bild" hatte in der vergangenen Woche gar über einen "XXL-Umbruch" spekuliert, der insbesondere die wacklige Abwehr der Knappen betreffen könnte. Doch auch in der Offensive sieht man Handlungsbedarf.

Laut "WAZ" will man am Berger Feld allerdings verhindern, dass es im kommenden Sommer erneut dazu kommt, dass man eine zweistellige Anzahl von Neuzugängen in den Kader integrieren muss. Mit der Vorgabe "Qualität statt Quantität" sollen Kaderplaner Ben Manga, Interims-Sportdirektor Youri Mulder und Co. das neue Team aufstellen.

FC Schalke 04 sucht Unterschiedsspieler, die "Punkte garantieren"

Demnach suche man nach Spielern, die so gut sind, dass sie "Punkte garantieren". Im Bericht wird Kapitän und Leistungsträger Kenan Karaman als Beispiel genannt. Diese sollen dann den Abgang von "etlichen Spielern" auffangen, dessen Abschied laut "WAZ" nach der laufenden Spielzeit bevorsteht. Konkrete Namen gehen aus dem Bericht nicht hervor.

Spannend: Der Regionalzeitung zufolge bereitet man sich auf eine weitere Saison in der 2. Bundesliga vor. Mit Planungen für die Drittklassigkeit beschäftige man sich beim FC Schalke 04 offenbar noch nicht allzu sehr. Man halte den Klassenerhalt trotz der jüngsten Leistungsschwankungen für "realistisch", heißt es.

Damit das Minimalziel erreicht wird, wäre ein Sieg am Freitagabend gegen Kellerkind Preußen Münster (18:30 Uhr, live im Ticker bei sport.de) von großer Bedeutung. Mit einem Erfolg in der heimischen Arena würde der Revierklub einen großen Schritt in Richtung Ligaverbleib machen.