Abschied von Hertha BSC? Fabian Reese spricht über Zukunft

IMAGO/O.Behrendt

Fabian Reese lässt seine Zukunft bei Hertha BSC offen

Die angepeilte Bundesliga-Rückkehr wird Hertha BSC auch in der Saison 2024/25 nicht gelingen. Stattdessen dümpeln die Berliner im Niemandsland der 2. Bundesliga herum, der Blick geht eher in Richtung Tabellenkeller. Fabian Reese, der immer wieder mit einem Wechsel ins deutsche Oberhaus in Verbindung gebracht wird, lässt seine Zukunft daher offen.

Anstatt um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga mitzuspielen, steckt Hertha BSC in der unteren Tabellenhälfte der 2. Liga fest. Die sportliche Situation könnte schwerwiegende personelle Konsequenzen haben. Dem "kicker" zufolge steht den Berlinern ein großer Ausverkauf ins Haus. Auch Fabian Reese könnte den Hauptstadtklub dann verlassen.

Bereits im vergangenen Sommer war der Flügelflitzer, der weite Teile der laufenden Saison verletzungsbedingt verpasste, heiß begehrt. Dennoch entschied sich der Ex-Schalker für einen Verbleib am Olympiastadion. Reese machte in der Vergangenheit allerdings keinen Hehl daraus, dass er irgendwann einmal im deutschen Oberhaus spielen will. Am liebsten mit der Hertha.

Hertha BSC: Reese will Entscheidung "neu bewerten"

Da dieser Traum zumindest vorerst nicht realisierbar scheint, könnte der 27-Jährige im Sommer den Abflug machen. Im Gespräch mit dem "rbb" ließ Reese seine Zukunft offen: "Aktuell kann ich nur sagen: Ich habe große Freude an der Stadt Berlin und daran, jeden Tag bei Hertha trainieren und spielen zu dürfen. Ich liebe diesen Verein heiß und innig – das ist keine Floskel, sondern wirklich so. Alles Weitere ist Zukunftsmusik."

Auf Nachfrage, was passiere müsse, dass er auch in der kommenden Saison das Hertha-Trikot trage antwortete Reese: "Ich hätte ja auch schon vergangenen Sommer den Schritt in die Bundesliga machen können. Aber manchmal verschieben sich Ziele im Leben und du wiegst ab, was wie viel wert ist." Ihm gehe es schließlich nicht nur um Geld und Erfolg.

Auch "viele weiche Faktoren" hätten eine Rolle gespielt. "Letzten Sommer habe ich mich für einen Verbleib entschieden, diesen Sommer müssen wir das neu bewerten". erklärte der ehemalige U21-Nationalspieler.