Daran hakt die HSV-Verlängerung mit Dompé

IMAGO/Philipp Szyza

Jean-Luc Dompé spielt seit 2022 beim HSV

Jean-Luc Dompé blüht unter Cheftrainer Merlin Polzin beim Hamburger SV derzeit so richtig auf, scheint seine krassen Leistungsschwankungen zumindest aktuell hinter sich gelassen zu haben. Seine Zukunftsfrage beim HSV ist allerdings noch immer unbeantwortet.

Der Flügelstürmer ist in der laufenden Spielzeit so torgefährlich wie nie, war bereits an 13 Toren direkt beteiligt. Der 29-Jährige ist damit nach Davie Selke der beste Scorer der Hamburger, traf neben sieben Torvorlagen auch schon sechsmal selbst.

Schon im Winter-Trainingslager in Belek wurden die ersten Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung zwischen Spieler- und Vereinsseite geführt, allerdings noch ohne Ergebnis. Auch eine weitere Gesprächsrunde in der letzten Woche hat noch keinen Durchbruch ergeben.

Grund für die bis zuletzt verhakte Verhandlungssituation soll die ungewisse Ligazugehörigkeit des HSV sein. Dompé will in der nächsten Saison unbedingt erstklassig spielen, wäre bei einer weiteren Zweitliga-Saison der Hanseaten wohl nicht länger dabei.

HSV aktuell Tabellenführer in der 2. Bundesliga

Laut "kicker" denken die HSV-Bosse aktuell drüber nach, dem Franzosen ein Vertragswerk zu unterbreiten, welches nur im Aufstiegsfall gelten soll. Ähnlich waren die Hamburger auch schon bei Davie Selke verfahren, dessen Arbeitspapier sich ebenfalls nur bei der Rückkehr in die Bundesliga sowie einer gewissen Anzahl an Einsätzen automatisch für 2025/2026 verlängern würde.

Wie Dompé, der in Deutschland noch kein Erstliga-Spiel bestritten hat und vor drei Jahren aus Belgien in die zweite Liga wechselte, einer solchen Offerte gegenübersteht, ist bis dahin noch unbekannt.

Im Falle eines weiteren Nicht-Aufstiegs würde ein solches Vertragsangebot womöglich bis zum letzten Spieltag auch ein großes Wagnis für den HSV bedeuten, könnte die Personalie doch im Zweifel bis tief in den Mai hinein noch unsicher bleiben. Im Moment sind die Hanseaten zwar Tabellenführer in der 2. Bundesliga, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt allerdings nur drei Zähler.