Völler mit speziellem Ausblick auf Bayern vs. Bayer

IMAGO/Marc Schueler

Rudi Völler blickte auf das CL-Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen

In der nächsten Woche geht es in das erste von zwei Duellen zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen im Achtelfinale der Champions League. Nie zuvor trafen zwei deutsche Teams so früh in der K.o.-Phase aufeinander. Der DFB-Sportdirektor und langjährige Werkself-Macher Rudi Völler gab nun seine Einschätzung ab, wen er in dieser Ansetzung als Favoriten ansieht.

Am Rande der Feier zum 125-jährigen Klubjubiläum des FC Bayern sagte der Weltmeister von 1990 in einer Medienrunde: "Wir brauchen kein Geheimnis daraus zu machen, dass das ein Duell auf Augenhöhe sein wird."

Grundsätzlich bedauerte Völler die Auslosung, weil sie im Umkehrschluss bedeute, dass für eines der beiden Teams bereits im Achtelfinale der Königsklasse Endstation sein wird.

Am 5. März sind die Bayern im Hinspiel Gastgeber, am 11. März fällt dann in der BayArena die Entscheidung über das Weiterkommen. "Ich freue mich darauf", sagte Völler, der als Profi, Trainer und Funktionär viele Jahre für Leverkusen gearbeitet hatte.

Entscheidend werde in beiden Aufeinandertreffen "die Tagesform" sein, wie Völler weiter ausführte: "Das wird beide Male ausgeglichen sein - am Ende wird die glücklichere Mannschaft weiterkommen. Die Leverkusener wissen, dass das im Ligaspiel nicht der wahre FC Bayern war."

Rummenigge glaubt fest an den FC Bayern

Im Top-Spiel in der Bundesliga vor knapp zwei Wochen hatte sich der FC Bayern ungewohnt defensiv präsentiert, während der gesamten Spielzeit keine einzige nennenswerte Torchance kreiert und letztlich ein 0:0 gerettet.

Damit hatten die Münchner allerdings ihr Acht-Punkte-Polster auf Leverkusen verteidigt und befinden sich weiter klar auf Kurs Richtung deutsche Meisterschaft.

Widerspruch gab es am Mittwochabend von Bayerns langjährigem Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, der sagte: "Die Favoritenbürde liegt jetzt offensichtlich in Leverkusen, aber wir gehen nicht chancenlos in diese Spiele", so der langjährige Vorstandschef und heutige Aufsichtsrat der Bayern.

"In der Champions League hast du nur eine Chance, wenn du es mit Demut angehst. Du musst dich Runde für Runde entwickeln, um dann das große Ziel, das Finale zu Hause, zu erreichen." Das Endspiel findet in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2012 wieder in der Allianz Arena statt, am 31. Mai.